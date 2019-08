Es wird ungemütlich: Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Hagel und Starkregen

Alessia Münsch und Lisa Sofie Scherrle sind zwei junge Biberacherinnen, die den großen Sprung ins Ausland gewagt haben. Ein 30 Kilo schwerer Koffer und wenig Spanisch-Kenntnisse waren alles, was sie im Gepäck hatten. Nicht einmal die Absicht, sich auf unbegrenzte Zeit niederzulassen, hatten sie. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählen und schwärmen die beiden jungen Frauen, warum sie vor einem Jahr das Weite suchten, wie sie Teneriffa in ihren Bann nahm und was sie an Deutschland vermissen.