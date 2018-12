Es wird sportlich in der Oberschwabenhalle

Indoorcycling, auch Spinning genannt, ist deutschlandweit seit Jahren beliebt. So etwas wie am Samstag, 19. Januar, in der Ravensburger Oberschwabenhalle hat es im Raum Ravensburg aber noch nicht gegeben. 300 Sportler fahren an diesem Samstag gemeinsam vier Stunden für einen guten Zweck. Im Jahr darauf plant der Veranstalter dann alles noch eine Nummer größer. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ride on Fire.

Worum geht es?

Ride on Fire soll zu einem festen Bestandteil des Ravensburger Sportjahres werden. Seit mehr als einem Jahr planen Horst Mory, Martin Volz und ihre Mitstreiter die Premiere am 19. Januar in der Oberschwabenhalle. Ihr Ziel: Alle 300 Räder in der Halle über die vollen vier Stunden belegt zu haben und dabei möglichst viel Geld für die Radio-7-Drachenkinder zu sammeln. „Wir wollen, dass Menschen aus der Region Kindern in Not in der Region helfen“, sagt Organisator Horst Mory. „Wir möchten, dass Hilfe vor Ort ankommt.“ Mory verspricht, dass „mindestens 20 000 Euro zusammenkommen“.

Wer darf mitfahren?

Mitfahren kann im Grunde jeder, vom Kind bis zum Erwachsenen. Los geht es am 19. Januar ab 13 Uhr mit der Kinderstunde. 9,95 Euro kostet ein Rad für rund eine Stunde. Einzige Bedingung: Kinder müssen mindestens 1,50 Meter groß sein, damit die Cyclingräder optimal eingestellt werden können. Unter der Anleitung von Trainern, sogenannten Guides, sollen die Kinder „einfach fahren und Spaß haben“, wie Mory sagt. Ab etwa 13.45 Uhr beginnt dann die eigentliche Veranstaltung. Vier Stunden lang wird im Oberschwabenclub – quasi der halben Oberschwabenhalle – auf 300 Rädern gefahren. „Wir verkaufen keine Stunden, sondern Räder“, sagt Mory. Heißt: Ein einzelnes Rad kostet 129 Euro, ein Teambike 119 Euro. beim Teambike können sich zwei bis vier Fahrer abwechseln. Gefahren wird immer eine Stunde, dann ist eine kurze Pause. Die Guides – insgesamt sieben – fahren auf einer Showbühne, die Teilnehmer fahren in neun Reihen in einem Halbkreis.

Sind überhaupt noch Räder frei?

Nicht mehr viele – mehr als 260 sind bereits verkauft. Angemeldet sind unter anderem auch Schweizer und Österreicher. Anmelden können sich Interessierte noch im Internet auf der Homepage www.starbikeevents.com.

Was ist an diesem Tag noch geboten? Und wie läuft alles ab?

Ab 13 Uhr können sich die Teilnehmer im Foyer der Oberschwabenhalle anmelden. Nach der Kinderstunde können die gebuchten Räder übernommen und eingestellt werden. Ab 14 Uhr werden die Guides vorgestellt, dann geht es los mit Musik, Soundshow und einer Lichtanlage. Nach der letzten Stunde, gegen 18 Uhr, gibt es Essen in der Dinner-Lounge im Foyer. Duschen und Umkleiden sind in der Halle ausgeschildert. Ab 21 Uhr beginnt die Party, der Eintritt ist für alle Ride-on-Fire-Fahrer kostenlos. Unter anderem wird dann Dr. Alban („It’s my life“ und „Sing Halleluja“) auftreten.

Was ist in den kommenden Jahren geplant?

„Ride on Fire soll zu einer festen Größe im Indoorbereich, zu einer dauerhaften Veranstaltung im Kreis Ravensburg werden“, sagt Horst Mory. Für das Jahr 2020 haben sich Mory und seine Kollegen noch mehr vorgenommen – geplant ist ein Weltrekordversuch mit dann 1000 Cyclingrädern.