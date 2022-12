Es wird dunkler: Ravensburg schaltet nachts die Beleuchtung aus

Pünktlich zum vierten Advent gehen in Ravensburg die Lichter aus: Ab dem kommenden Wochenende wird nachts fast überall die Straßenbeleuchtung für vier Stunden abgeschaltet. Die Stadt setzt damit einen Beschluss des Gemeinderates aus dem Oktober um, der helfen soll, in der Krise Energie zu sparen. Es gibt aber Ausnahmen von dieser Regelung.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage erklärte, sind die Vorarbeiten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung fast abgeschlossen: „Es fehlen nur noch ein Verteiler im Drei-Länder-Ring und drei Verteiler in Eschach“, sagt Timo Hartmann, Sprecher der Stadt. In einigen Quartieren ist es schon seit einiger Zeit nachts dunkel, jetzt wird flächendeckend der Ausschalter gedrückt.

Konkret gehen die Lichter in allen Ravensburger Stadtteilen sowie den Haupt- und Teilorten der Ortschaften in der Kernzeit zwischen 1 und 5 Uhr aus. Orientiert hat sich die Verwaltung an den Zeiten, zu denen die letzten Busse an Werktagen fahren.

Bahnhof ist eine Ausnahme

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates bleiben aber Ecken ausgenommen, an denen die Sicherheit der Menschen in der Nacht gefährdet sein könnte: Die Altstadt, der Bahnhofsbereich und die Nordstadt. Dort ändert sich nichts an der Beleuchtung. Verwaltung und Gemeinderat wollen keine „Angsträume“ schaffen.

Dunkle Ecken in der Stadt und das durch sie beeinträchtigte Sicherheitsgefühl waren in der Vergangenheit bereits häufiger ein Thema. Auch die Beleuchtung an Zebrastreifen in Ravensburg und den drei Ortschaften bleibt wegen der Verkehrssicherheit bestehen.

Mit dieser Regelung zündet die Stadt nach dem ersten Paket im September die zweite Stufe von Maßnahmen zum Energiesparen. Die Abschaltung der Straßenlaternen ist dabei eine zentrale Idee mit recht großer Wirkung.

Ravensburg spart durch vier dunkle Stunden rund 23 Prozent Energie, hat das Umweltamt ausgerechnet. In barer Münze sind das fast 228.000 Euro im Jahr – eine schöne Summe, die allerdings aufgefressen wird durch eine Verdreifachung der Energiekosten.

Die Stadträte haben über die Abschaltung der Straßenbeleuchtung hinaus weitere Beschlüsse gefasst, mit denen zusätzlich Strom und Gas eingespart werden soll: Die Temperatur in den Sporthallen wird in der kalten Jahreszeit durchgängig auf 17 Grad abgesenkt. Das betrifft sowohl den Schulsport als auch die Trainingsstunden der Vereine.

Zuvor wurde in den Hallen auf 18 bis 20 Grad hochgeheizt. Die Stadt wollte außerdem prüfen, welche Ampeln nachts in Ravensburg zusätzlich abgeschaltet werden können oder wo die Betriebszeit zumindest weiter verkürzt werden kann. Zuvor war bereits die Weihnachtsbeleuchtung im historischen Zentrum abgespeckt worden.

Viele Städte wollen sparen

Ravensburg ist mit diesen Maßnahmen nicht allein: Angesichts der Energiekrise wollen etliche Kommunen im Südwesten einer Umfrage zufolge sparen und etwa Schwimmbäder schließen oder die Straßenbeleuchtung reduzieren, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Knapp die Hälfte (47 Prozent) der von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young befragten Städte und Gemeinden will Leistungen kürzen. Befragt wurden dafür im Oktober und November 46 von 104 Kommunen in Baden-Württemberg mit mindestens 20.000 Einwohnern.

Mehr als jede vierte befragte Kommune plant demnach eine Schließung oder Einschränkungen beim Betrieb von Hallen- und Freibädern. Die Straßenbeleuchtung wollen zwei von fünf Kommunen herunterfahren. In Tübingen wollte Oberbürgermeister Boris Palmer die Straßenbeleuchtung nachts – anders als in Ravensburg – auch an Zebrastreifen abschalten. Das hat das baden-württembergische Verkehrsministerium untersagt. Palmer beklagt nun, dass die Stadt dadurch beim Energiesparen behindert werde.