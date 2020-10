Die weichen Hügel, die Weiher zum Baden, das Vieh auf den Weiden und die stattlichen Höfe – man fährt im schwäbisch-bayerischen Allgäu durch eine scheinbar intakte bäuerliche Landschaft. Doch die Idylle trügt. Auch hier sind viele Äcker überdüngt, das Heu für die Silage türmt sich in Plastikfolien, unter denen ein problematisches Futter gärt. Auch hier ist die Landwirtschaft in kaum 30 Jahren in eine schwere Krise geraten.

Fast immer sind es familiär geführte Höfe, die aufgegeben werden: im Unterallgäu 57 Prozent, im Ostallgäu 38 Prozent weniger in einer Generation. Die Hälfte der Milchbauern haben bei den Preisen, die Molkereien und Discounter bezahlen, resigniert. „Schuld daran haben die Landwirtschaftsämter und die Agrarwissenschaft, die die Bauern falsch beraten haben“, sagt Ernst Wirthensohn auf seinem alten Hof in Buchenberg, nahe Kempten. Er weiß, wovon er spricht: Von 1962 bis 1966 studierte er Agrarwissenschaften in Weihenstephan, war bis1988 im bayerischen Staatsdienst Landwirtschaftsberater und kündigte in einem System, dem er damals schon die Krise voraussagte. Er gründete sein Kulturlandbüro und verschrieb sich einer sozialen und ökologischen, einer bäuerlichen Landwirtschaft, die nicht auf Monokulturen, auf Wachstum und Gewinn ausgerichtet ist, sondern auf Artevielfalt, auf die Sicherung wertvoller Naturschutzflächen, auf familiäres Erbe und auf Regionalität.

Der Traum von biologisch hergestellten Lebensmitteln

Ernst Wirthensohn hatte einen Traum, der 1988 Wirklichkeit wurde: eine Bewegung von Bäuerinnen und Bauern aus dem schwäbisch-bayerischen Raum, die aus den Zwängen „des immer mehr und immer schneller“ aussteigen, nicht für ihre Schulden arbeiteten, sondern für biologisch hergestellte Lebensmittel. „Es ist Zeit für eine Renaissance des Bauernhofs“, dachte Wirthensohn. Manche belacht anfangs als Spinner, als Verrückte, wurden es mehr und mehr Beteiligte. Heute gehören mehr als 600 Bauernhöfe und mehr als 40 Verarbeitungsbetriebe zu dem Agrarmodell, das den Namen „Von Hier“ erhielt.

Maria und Josef Heinle in Kimratshofen stiegen um auf Heumilch. Ihre Rinder fressen frisches Gras und Kräuter, im Winter eigenes Heu. Tobias Moser baut auf dem elterlichen Hof in Jengen reinen Urdinkel mit hohem Protein- und Klebereiweißgehalt wieder an, das Oberkulmer Rotkorn, aus dem sie, in der alten Steinmühle gemahlen, Dinkelnudeln herstellen. Auf dem Weber-Hof in Roggenburg bei Neu-Ulm passte die neue Bewegung gut in die Familie. „Schon der Großvater Fritz Weber war ein Biobauer der ersten Stunde“, sagt Wolfgang Weber schmunzelnd, und heute produzieren sie auf dem Zwei-Generationen-Hof Biomilch von Kuh und Ziege in einem geschlossenen Kreislauf: das Futter von den eigenen Flächen mit einer Vielfalt von Gräsern ohne Pflanzenschutzmittel, Dünger aus dem eigenen Stall. Verarbeitet wird die Milch in der Landkäserei Herzog, quasi „um die Ecke“. In dieser Art Landwirtschaft gibt es noch (oder wieder) emotionale Beziehungen zur Natur, sagt Wolfgang Weber: „Nach all den Jahren bewegt mich noch immer, wie Getreide wächst, wie Kälber geboren werden, wie neues Leben entsteht und die Natur ihrem Rhythmus folgt.“

Was die Studie über „Die Grenzen des Wachstums“ bewirkte

Als Ernst Wirthensohn „Von Hier“ erfand, war, sehr hilfreich für ihn, 1972 bereits eine sensationelle Studie erschienen: „Die Grenzen des Wachstums“ des „Club of Rome“ über den bedrohten Planeten. Das hatte den Brauerei-Sohn Clemens Härle in Leutkirch sehr beeindruckt. Als er 1984 in die elterliche Brauerei einstieg, war klar, dass die lange Familientradition „öko“ werden sollte. Bier aus unbelasteten Rohstoffen. „Ich habe beim Hopfen etwa zehn Jahre lang Geld kaputt gemacht“, erinnert sich Clemens Härle. Bis er einen fand, der mit 16 Jahren schon zur noch ganz jungen Umweltbewegung stieß: der Hopfenbauer Peter Bentele in Tettnang. Für ihn und seine Frau stand fest, „wir stellen um, koste es, was es wolle“, und so wurde er der einzige Demeter-Bauer in Deutschland, der Bio-Hopfen anbaut.

Alte Sorten werden erhalten, manche gerettet, wie Erna, die Kartoffel, „die so gut schmeckte, robust war gegenüber der Witterung, ertragreich und beliebt“, sagt Martin Huber aus Walleshausen. Und erntet sie wieder nach mühsamen Experimenten. Die Natur kam zurück bei Monika und Werner Zapf in Bleichnau bei Tettnang, wie auf so vielen Bio-Höfen. Sie erweiterten ihre Streuobstwiesen, als „Heimat seltener Apfelsorten“. Stare, Spechte und Pirole, Milane und Eulen haben sich angesiedelt, Fledermäuse, Marder und Blindschleichen. Heimat erhalten, Identität, nicht-entfremdete, wenngleich harte Arbeit, sind zentrale Motive der „Von Hier“-Bauern und -Bäuerinnen, der jungen besonders.

„Manchmal ist’s gescheiter, auf die Natur zu hören und nicht auf irgendwelche Studierten und Ingenieure“, meint, ganz im Sinne von Ernst Wirthensohn, der Mutterkuh-Halter Ludwig Geisenhof aus Bernbeuren. Und Milchbauer Bertram Martin aus Buch in Vorarlberg hält „Von Hier“ für „das beste Agrar-Modell Europas“.

Was aber geschähe mit den nachhaltig angebauten Nahrungsmitteln, dem Käse, den Nudeln, Säften, der Milch und dem Bier, gäbe es keinen regionalen Handel, der sie langfristig zu angemessenen Preisen an umweltbewusste Kunden bringt? Zwei Visionäre und Pragmatiker trafen sich und es funkte auf Anhieb – Ernst Wirthensohn und der Lebensmittelhändler Hannes Feneberg. Heute vertreiben auch die „Ländlemärkte“ von Sutterlüty in Vorarlberg die „Von Hier“-Produkte der Region.