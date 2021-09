Es gibt wieder Kerzen für die Aktion Hospizlicht

Am 9. Oktober, dem Welthospiztag, soll nach Einbruch der Dämmerung wieder in vielen Fenstern ein Hospizlicht leuchten – als Zeichen der Solidarität mit den in ambulanten Hospizgruppen und stationären Hospizen tätigen Menschen und der Verbundenheit mit verstorbenen und sterbenden Mitmenschen. Das Hospiz Schussental und die ambulante Hospizgruppe Ravensburg beteiligen sich zum dritten Mal an der Aktion. Darauf weist die St. Elisabeth-Stiftung Bad Waldsee in einer Pressemitteilung hin.

„Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden.“ Mit diesen tröstenden Worten des Heiligen Franz von Assisi sind die Kerzen für die Hospizlicht-Aktion verziert. Die gemeinschaftliche Aktion des Hospiz Schussental der St. Elisabeth-Stiftung mit der ambulanten Hospizgruppe Ravensburg findet in diesem Jahr zum dritten Mal zum Welthospiztag statt. Die Aktion soll ein Signal dafür sein, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und darauf aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, die Todkranke auf ihrem letzten Weg begleiten, heißt es in der Pressemitteilung. Nicht zuletzt rücken die in der Hospizarbeit engagierten Menschen mit den Hospizlichtern auch das Thema „Tod und Sterben“ wieder ein Stück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.