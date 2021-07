Es gibt noch Karten für den Open-Air-Sommer

Das „sagenhafte Ravensburg“ von Hermann Marte hat am Mittwochabend trotz leichten Regens die Zuschauer im Kulturgut Ittenbeuren begeistert. Für die nächsten Veranstaltungen beim Open-Air-Sommer gibt es noch einige Karten.

Am Mittwoch, 20 Uhr, heißt es im Biergarten „S’bretzelet wieder! 2.0“ mit Günther Bretzel. Eine ganze Reihe neuer Geschichten und Lieder, „voll aus em Leaba griffe“, verspricht der pensionierte Lehrer. Günther Bretzel startet seine Lieder meist ganz harmlos, aber dann nehmen die Geschichten gehörig Fahrt auf. Auch die Veranstaltung mit Bodo Rudolf und dem Lothar Kraft-Trio am Mittwoch, 21. Juli, ist noch nicht ganz ausverkauft. Sie präsentieren Geschichten, Gedichte und ganz viel Musik. „Die Herrgöttla von Röthenbronn“ heißt das Programm im Kulturgut. Den Abschluss macht dann am Mittwoch, 4. August, Hausherr Peter Frey zusammen mit den „Drahtziehern“. „Starker Tobak“ wird geboten, eine haarsträubende Geschichte, die das Gypsy-Jazz Trio mit Bobby Guttenberger, David Klüttig und Kolja Legde untermalt.