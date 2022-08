Es eröffnet wieder größte Spielemeile Oberschwabens

Das Spielefest, „Ravensburg spielt“, findet in diesem Jahr am Samstag, 10. , und Sonntag, 11. September, statt. Vier Aktionsbereiche zum Mitmachen, drei Bühnen mit spannenden Shows und viele Highlights in der ganzen Altstadt erwarten die Besucher, teilt die Stadtverwaltung in einer Vorschau mit. Und das Ganze ist kostenlos.

Ravensburg macht seinem Image als Stadt der Spiele alle Ehre: Die Altstadt verwandelt sich für zwei Tage in die größte Spielemeile Oberschwabens. Unter dem Motto „Komm, mach mit!“ spielt dort Groß mit Klein, Jung mit Alt, Bekannt mit Unbekannt. Das Konzept der kostenlosen Begegnung, Kommunikation und Interaktion durch Spiele, soll Menschen zusammenbringen. Dieser Grundgedanke bleibt gleich und auch viele Aussteller der vergangenen Jahre sind wieder dabei.

Die Spielemeile ist in vier Aktionsbereiche aufgeteilt: Auf dem Marienplatz finden sich alle Stände rund um das Thema „klassisches Spielen“. Dort sind Würfel-, Karten- und Brettspiele vertreten. Besucher können Neuheiten von Spieleverlagen testen oder bekannte Spiele im XXL-Format spielen. Neben Klassikern gibt es viel zu entdecken: Kugelbahnen, Entenangeln, Schatzsuche, eine Endless-Climb-Wand, Bunge-Run, Wurf- und Geschicklichkeitsspiele – das Angebot ist vielfältig. Im Rathaus dreht sich alles um digitale Spiele. Dort kann man in die virtuelle Welt der Spiele eintauchen und mit VR-Brillen ins Abenteuer stürzen oder im VR-Stuhl über die Dächer von Ravensburg fliegen. Zudem können Besucher im Team oder gegeneinander Videospiele spielen. Die Bachstraße steht unter dem Motto „Basteln, gestalten und entdecken“: Hier präsentieren sich Vereine, kirchliche Einrichtungen sowie Rettungsdienste und Polizei mit interaktiven und kreativen Angeboten. Vom Klang-Memory über Parcours und Reaktionstests gibt es hier einiges zu entdecken. Auch zum Thema Umwelt kann man an den Ständen beitragen, etwa mit dem Bau der beliebten Nistkästen für Vögel und Fledermäuse. Ebenfalls in der Bachstraße sowie auf dem südlichen Marienplatz widmen sich Ravensburger Sportvereine dem Thema „Spiel und Sport“ und begeistern mit tollen Darbietungen und Mitmachangeboten.

Es wird außerdem drei Bühnen geben: die Ravensburger Bühne mit vielen Mitmach-Spielen und auch Käpt'n Blaubär und Hein Blöd sind mit von der Partie. Im Hirschgraben präsentieren sich Ravensburger Tanzschulen, auf der Bühne in der Bachstraße sind Vorführungen der Kunstradfahrer zu sehen. Im Museumsviertel gibt es eine spannende Rallye für Kinder, ganztägig wird im Schwörsaal ein Riesen-Puzzle zusammengesetzt, in der Stadtbücherei liest der interaktive Lesebär „SAMi“ und im Kornhaussaal findet von Samstag auf Sonntag die lange Spielenacht bis 2 Uhr statt.