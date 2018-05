Es bleibt ein Dreikampf um den Aufstieg

In der Fußball-Kreisliga B II steigt am Sonntag um 15 Uhr der 21. Spieltag. Weiterhin liefern sich der SV Wolpertswende, TSB Ravensburg und der TSV Bodnegg einen echten Dreikampf um den die Meisterschaft in der B II und den Aufstieg in die A I. Mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht SV Immenried hat der Tabellenführer SV Wolpertswende eine vermeintlich einfache Aufgabe vor der Brust, während die Konkurrenten aus Ravensburg und Bodnegg schwere Spiele zu absolvieren haben. Der Spieltag in der Übersicht:

SV Wolpertswende – SV Immenried (Hinspiel 7:3): Klare Rollenverteilung in Wolpertswende. Der Tabellenführer empfängt den Tabellenletzten. Bereits im Hinspiel gab es für Immenried eine Packung. Alles andere als ein erneuter klarer Sieg des Tabellenführers wäre eine faustdicke Überraschung.

TSV Bodnegg – SV Weißenau (4:4): Drei Punkte beträgt der Rückstand des TSV Bodnegg auf den Tabellenführer. Fünf Punkte liegt der TSV vor dem Vierten SV Weißenau. Im Hinspiel trotzte der SVW dem TSV Bodnegg ein spektakuläres 4:4 ab.

SV Horgenzell – TSB Ravensburg (2:3): Der SV Horgenzell liegt mit 33 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Der TSB Ravensburg ist aktuell Zweiter mit 43 Punkten. Ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer. In Horgenzell wird es nicht leicht für den TSB, aber will man Meister werden oder in die Relegation einziehen, muss das Spiel gewonnen werden.

SV Alttann – SV Oberzell II (5:3): Im Duell Zehnter gegen Elfter gibt es keinen Favoriten. Der Heimvorteil spricht hier aber vielleicht ein wenig für Alttann.

SV Weingarten II – SV Ankenreute (4:3): Der Heimvorteil spricht auch hier eher für Weingarten, aber Ankenreute ist nicht chancenlos.

SV Karsee – SV Schmalegg (2:2): Gleiche Situation wie in Alttann und Weingarten. Die Tagesform dürfte entscheiden. (sb)