Es bleibt beim Wildbade-Verbot im Flappach

Soll das Wildbaden außerhalb der Öffnungszeiten im Flappach wieder erlaubt werden? Das fordert zumindest der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Ravensburg, Siegfried Scharpf. „Ich verstehe nicht, warum das Bad so abgeriegelt wird, dass man gezwungen ist, nach Vogt zu fahren“, meinte der passionierte Schwimmer in der jüngsten Sitzung des Ravensburger Gemeinderates. Er gab an, für 200 Gleichgesinnte zu sprechen.

Bürgermeister Hans Georg Kraus muss sich wegen dieser Frage ähnlich wie Bill Murray im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ gefühlt haben. „Jedes Jahr die gleiche Diskussion“, seufzte er. „In der Sache ist das ganz einfach: Wir haben die Verantwortung.“ Wenn die Stadt das Baden außerhalb der Öffnungszeiten, zu denen Bademeister und Lebensretter der DLRG vor Ort sind, erlauben würde, müsste sie für etwaige Verletzungen oder im schlimmsten Fall Todesfälle haften, argumentierte Kraus. „Die Versicherung rät uns, das Bad geschlossen zu halten.“

Damit Frühschwimmer aber auf ihre Kosten kommen, will die Stadt versuchsweise mittwochs schon ab 7 Uhr öffnen. Kraus bezweifelt jedoch, dass es sich dabei tatsächlich um 200 Menschen handelt.

Michael Lopez-Diaz (SPD) fand das völlig in Ordnung. „Es kommt ja auch niemand auf die Idee, um 24 Uhr ins Museum zu gehen.“ Und selbst Scharpfs Fraktionskollege Jürgen Hutterer, im Hauptberuf Richter, sprang der Stadt bei: „Ich würde das nicht dulden. Wenn etwas passiert, wäre das grob fahrlässig, und auf die Stadt kämen Schadenersatzforderungen zu.“ Sein eigener Nachbar habe im Rössler Weiher (Gemeinde Schlier) auf eine alte, rostige Harke getreten und sich verletzt. „In so einem Fall würde die Stadt in Regress genommen.“

Früher waren Wildbader auch gerne über das Privatgrundstück der Gaststätte „Haus am See“ an den Flappach gelangt. Der Pächter versperrte aber das Tor. Der Weiher ist umzäunt, ein Zugang also unmöglich. „Manche der Wildbader haben in meinen Garten gepinkelt oder ihren Müll dort liegen gelassen“, begründet das der Mann, der einen Catering-Service betreibt. Außerdem habe es schon Nacktbader gegeben, die eine Hochzeitsgesellschaft gestört hätten.