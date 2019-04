Erwin Teufel beim „Tag der Solidarität“

Erwin Teufel, früherer Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, ist am „Tag der Solidarität“ in Ravensburg Ehrengast. Die Stiftung „Solidarität am Ort“ will am Samstag, 4. Mai (ab 9 Uhr), im neuen Haus der Katholischen Kirche für ihr Anliegen werben. Die Veranstaltung ist öffentlich.

„Solidarität am Ort“: Unter diesem Namen und mit diesem Motto ist im September 2016 eine neue Stiftung in Ravensburg gegründet worden. Konkrete, persönliche und niederschwellige Hilfe in der Nachbarschaft zu fördern ist das Ziel des Kuratoriums – auf der Stufe, auf der ein Mensch Unterstützung braucht, aber noch kein Pflegefall ist. Dazu passt auch, dass die Stiftung insbesondere die organisierte Nachbarschaftshilfe unterstützen und zukunftsfähig machen will, die weitgehend von Ehrenamtlichen getragen wird. Der Quartiersgedanke steht bei diesem Engagement ganz oben an.

Einiges haben die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten schon auf den Weg gebracht. „Urlaub ohne Koffer“ heißt das neueste Projekt: Vom 2. bis 4. Juni können Senioren drei Tage lang an Ausflügen teilnehmen und Gemeinschaft erleben und trotzdem jeden Abend zu Hause schlafen. Das Angebot wendet sich an Menschen, die wegen leichter körperlicher oder finanzieller Einschränkungen nicht mehr in den Urlaub fahren können.

Im Boot der Stiftung sind die 13 katholischen Kirchengemeinden, die Caritas Bodensee-Oberschwaben, die katholischen Krankenpflegevereine Obereschach, Ravensburg und Weißenau sowie die katholische Fördergemeinschaft Taldorf. Die Initiative hat sich unter das treuhänderische Dach der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg begeben.

Am 4. Mai nun will sich die Stiftung mit einem bunten Programm der Öffentlichkeit präsentieren, Unterstützer gewinnen und Ideen sammeln, wie der Begriff Solidariät weiter mit Leben gefüllt werden kann. Im Mittelpunkt steht an diesem Vormittag der Festvortrag von Erwin Teufel. Eine Talkrunde mit Vertretern unterschiedlicher Institutionen soll das Thema vertiefen. Verschiedene Aussteller werden sich und ihre Angebote präsentieren. Oberbürgermeister Daniel Rapp spricht ein Grußwort.

Beginn der Veranstaltung im Haus der Katholischen Kirche in der Wilhelmstraße 2 ist um 9 Uhr, das offizielle Ende ist gegen 12 Uhr geplant.