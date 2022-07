Erweiterte Fahrpläne zum Rutenfest

Während des Rutenfests, das vom 22. bis zum 26. Juli in Ravensburg stattfindet, bieten die Verkehrsunternehmen viele zusätzliche Fahrmöglichkeiten mit Bus und Bahn – oftmals bis spät in die Nacht. Laut Pressemitteilung setzt die Bodensee-Oberschwaben-Bahn in den Nächten auf Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch zusätzliche Züge auf der Strecke Aulendorf – Ravensburg – Friedrichshafen ein. Diese fahren ungefähr im Stundentakt. Die letzten Abfahrten von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen sind in der Nacht auf Sonntag um 1.43 Uhr, in der Nacht auf Montag um 0.22 Uhr sowie in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch um 1.18 Uhr. In Richtung Aulendorf besteht die letzte Fahrtmöglichkeit in den Nächten auf Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 0.52 Uhr.

Im Stadtbus-Verkehr gibt es Zusatzfahrten auf den Linien 1, 3, 4, 10, 20 und 21. Festgäste aus Baindt, Baienfurt, Weingarten, Eschach, Oberzell, Berg, Fronhofen, Ebenweiler, Fleischwangen, Wolpertswende, Mochenwangen, Grünkraut und Bodnegg haben damit zahlreiche Möglichkeiten, tagsüber oder abends zum Fest und auch spät in der Nacht wieder nach Hause zu fahren.

Festgäste aus Bad Waldsee gelangen mit der Linie 30 nach Ravensburg und auch spät in der Nacht wieder zurück. Wer aus Bergatreute oder Alttann kommt, kann die ebenfalls verstärkte Linie 31 nutzen.

Die Gemeinden Schlier, Waldburg, Vogt, Wolfegg und Amtzell sind der Pressemitteilung zufolge mit Zusatzfahrten auf den Linien 7534 und 7535 ans Rutenfest angebunden.

Auch die Regiobus-Linie R40 Ravensburg – Amtzell – Wangen, die das ganze Jahr über bis in die Nacht hinein fährt, wird mit zusätzlichen Bussen verstärkt.

Die regulären Nachtbusse der Linie N3 Ravensburg – Meckenbeuren – Tettnang – Friedrichshafen bieten ebenfalls späte Fahrmöglichkeiten. Sie fahren in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag jeweils um 1.02, 2.02 und 3.02 Uhr vom Ravensburger Busbahnhof ab. Die Fahrt um 3.02 Uhr endet bereits in Tettnang.

Für individuelle Auskünfte von Haltestelle zu Haltestelle empfiehlt der bodo-Verkehrsverbund die elektronischen Fahrplanauskünfte. Diese gibt es beispielsweise auf www.bahn.de, in der App „DB-Navigator“ sowie auf www.bodo.de oder in der „bodo-FahrplanApp“. Die gesamten Sonderfahrpläne der BOB zum Rutenfest sind auch als PDF-Broschüre unter www.bob-fn.de zu finden.

Für Festgäste aus dem Umland bieten sich laut Pressemitteilung für die Hin- und Rückfahrt neben dem 9-Euro-Ticket auch die verschiedenen bodo-Tageskarten an. Sie kosten zwischen 4,80 und 18 Euro und sind als Einzeltageskarten oder Gruppentageskarten für bis zu fünf Personen erhältlich. Im Stadtverkehr kosten Tageskarten 5,20 Euro pro Person (4,15 Euro mit eCard oder tws.mobil). Eine Gruppentageskarte des Stadtverkehrs für bis zu fünf Personen kostet 10,50 Euro.