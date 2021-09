Ertappte Ladendiebin beißt zu

Eine Ladendiebin, die am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Straße Gänsbühl erwischt wurde, hat auf ihrer Flucht einen Marktmitarbeiter angriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die 21-Jährige kurz vor 17 Uhr die Kasse passieren, ohne mehrere Waren, die sie sich in einen Trolley gepackt hatte, zu bezahlen. Als ein 23-jähriger Angestellter sie darauf ansprach, ergriff die Diebin die Flucht. Der beherzte Mitarbeiter, der die Verfolgung aufnahm, wurde von der Flüchtigen getreten und in den rechten Unterarm gebissen. Eine Polizeistreife griff die 21-Jährige kurze Zeit später auf. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.