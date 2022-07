Erstmals Videoüberwachung beim Rutenfest

Die Polizei wird beim Rutenfest in diesem Jahr erstmals eine stationäre Videoüberwachung einsetzen. Das geschieht in Absprache mit der Stadt Ravensburg, heißt es in einer Mitteilung. Die Kameras liefern Livebilder von den Festplätzen am Marienplatz und auf der Kuppelnau in die Einsatzzentrale. „Wir können so diese Bereiche zu den relevanten Zeiten noch intensiver im Fokus zu behalten“, sagt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeiprädiums in Ravensburg.

Aggressionen am Abend

Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sei hier aus den Erfahrungen früherer Jahre mit Aggressionen und Konflikten, ausgehend von zunehmend betrunkenen Festbesuchern, zu rechnen.

Die Polizei erwartet nach zwei Jahren Zwangspause einen besonders großen Besucherandrang beim Rutenfest: Zwischen 25 000 und 50 000 Menschen jeden Tag werden erwartet.

Polizei gut vorbereitet

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ravensburg sind täglich mit mehreren Dutzend Einsatzkräften auf dem Festgelände und in der Innenstadt präsent. Dabei werden sie von Einheiten aus dem Präsidium unterstützt.

Neben uniformierten Kräften werden auch wieder Jugendschutzteams in Zivil unterwegs sein, um ein Augenmerk auf den Jugendschutzes zu legen. Sie sollen insbesondere den Alkohol- und Tabakkonsum von Minderjährigen im Blick behalten. In den Vorjahren hatte die Zahl betrunkener und teils auch aggressiver Jugendlicher deutlich zugenommen.