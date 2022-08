Erstes Nachtturnier im Golfclub Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war einer der spannendsten Termine der Golfsaison 2022, weil die Teilnehmer/-innen nicht so genau wussten, was auf sie zukommt. Bekannt war nur, dass bei Dunkelheit vier Bahnen auf unserem Großen Platz gespielt werden und jeder nur zwei Schläger mitnehmen darf. Also alles ganz anders als gewohnt, man musste schon seine Komfortzone verlassen und sich auf etwas Neues einlassen.

Als es dann losging war dann auch von Anfang an Partystimmung, dank guter Musik und vor allem sehr gut gelaunten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Golfen bei Dunkelheit verlangte dann auch den erfahrenen Spielerinnen und Spielern eine besondere Taktik ab. Ein sehr herzliches Dankeschön an Christian Adler. Er hat für gute Musik gesorgt. Danke an das Lala’s Restaurant am Golfplatz, dass die Grillmeister auch nach dem Turnier nochmal den Grill angeworfen haben. Ein dickes Danke geht an unsere Golflehrerin Martina Engel, für einige Kinder unserer Golfjugend war es ihr erstes Turnier, bei dem sie mitgespielt haben und da gibt es natürlich Sicherheit, wenn der „Coach“ dabei ist. Danke an „Golfparts“ für die Sonderpreise!