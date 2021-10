Erstes Heimspiel für den EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga

Das Regionalligateam des EV Ravensburg bestreitet am Freitag (20 Uhr, CHG-Arena) sein erstes Heimspiel der neuen Eishockeysaison gegen den ESC Hügelsheim. Vor fast genau einem Jahr hatte es zum Auftakt die gleiche Paarung gegeben. Ein spannendes Spiel endete damit aus Sicht des EVR mit 1:2 und machte mit seiner Klasse Appetit auf mehr. Kurz darauf wurde die Saison allerdings abgebrochen.

Mittlerweile haben sich die Gewichte auf dem Papier nochmals ein wenig mehr Richtung der Baden Rhinos verschoben. Die Leistungsträger konnten am Airpark gehalten werden, allen voran Martin Vachal. Die Ravensburger dagegen haben etliche Abgänge zu verschmerzen. Junge Spieler wie Richard Seba, Paul Bohlmann oder Pablo Koidl schließen die Lücken. Der EVR hält auch in dieser Regionalligasaison an seinem Prinzip fest, keine bezahlten Spieler aufzubieten.

Mit einem 3:9 bei den hoch gehandelten Stuttgartern hat der EVR die zu befürchtende Auftaktniederlage kassiert. Mit dem souveränen 4:0 bei EKU Mannheim hat das Ravensburger Team jedoch die erhoffte Antwort gegeben. Gegen Hügelsheim ist der EVR der Außenseiter, der aber sicher seine Chancen suchen wird.