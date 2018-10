Erster Schnee führt zu Problemen bei der Bahn, auf Straßen und im Fußball

In der Nacht zum Sonntag hat es vielerorts geschneit. Im Allgäu hatte das Konsequenzen für den Zugverkehr, bei Biberach für Fußballspieler, auf den Autobahnen gab es Glätteunfälle.

Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigt kam es am Morgen seit 6 Uhr auf der Bahnstrecke Ulm-Memmingen im Bereich Senden-Gerlenhofen und Senden-Weißenhorn zu Weichen- und Signalstörungen wegen nassem Schnee. "Wir haben hier eine Verkettung verschiedener Ursachen", so der Sprecher weiter.

Zwischen Senden und Gerlenhofen war ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingesetzt, der bis gegen 9.45 Uhr im Einsatz sein sollte. Auch anderenorts im Süden Deutschlands gab es kleinere Störungen bei der Bahn wegen des Schneefalls.

Schnee macht auch Autos zu schaffen

Der erste Schnee des Herbstes hatte zuvor am Samstag die Höhen des Schwarzwalds erreicht. Aber selbst am Feldberg reichte es zunächst kaum, um die von der Trockenheit des Sommers gezeichneten Wiesen weiß zu übertünchen.

In der Nacht zum Sonntag hat es auch im Schwarzwald, auf der Alb und in Oberschwaben geschneit. Dort war mit einer Schneedecke von fünf bis zehn Zentimetern zu rechnen. Zeitgleich mit dem ersten Schnee kam es vielerorts zu starkem Wind und auch Sturmböen.

Fotos der Nachrichtenagentur DPA zeigen, wie der Schnee auch Autos zu schaffen machte. In Dietelhofen (Kreis Biberach) behinderte Schneematsch das Vorankommen und machte die Straßen rutschig. Im Kreis Emmendingen war ein Auto in einer Schneewehe festgefahren, teilte die Polizei Freiburg mit. Der Winterdienst konnte das Fahrzeug wieder flottmachen.

Auch die Autobahnen 7 und 96 waren morgens schneebedeckt. Die Polizei meldete mehrere kleine Glätteunfälle, bei denen niemand verletzt wurde.

Am Sonntagvormittag kann die Schneefallgrenze nach Angaben des DWD bis auf 400 Meter fallen. „Dann ist auch über 600 Meter eine Schneedecke denkbar“, sagte ein Meteorologe. Bei tiefen Temperaturen von drei Grad und darunter droht dann vereinzelt weiter Straßenglätte.

Absage von Fußballspielen

Schneefall über Nacht hat am Sonntag auch für eine Komplettabsage der Spiele im Fußballbezirk Riß gesorgt. Nutzer aus dem Allgäu und aus Oberschwaben verbreiteten unterdessen die ersten Schneefotos in den sozialen Netzwerken.

Sonntagabend ist alles wieder vorbei

Ein Ende des Schneefalls sei jedoch bereits in Sicht. Am Sonntagabend soll der Schnee wieder in Regen übergehen. „Spätestens am Montag wird alles weggetaut sein“, sagte der Meteorologe. Allerdings bleibe es mit maximal neun Grad kühl. In der Nacht gebe es noch Minusgrade. Überfrierende Nässe könne die Straßen dann erneut glatt machen.

In der kommenden Woche sei das Wetter wechselhaft mit einem Fifty-fifty-Mix aus Sonne und Wolken. Ab Mittwoch soll es zudem wärmer werden, mit Temperaturen zwischen neun und 15 Grad.

Eine Ausnahme sei der Dienstag: „Ein Tiefdruckgebiet bringt kräftigen Wind in der Westhälfte des Landes“, sagte der Meteorologe. In den höchsten Lagen könne es orkanartige Böen geben. Außerdem sei vor allem im Westen mit Regen zu rechnen. In Regionen über 1400 Meter könne es zudem erneut schneien.

Dietelhofen: Ein Auto ist auf einer mit Schnee bedeckten Straße unterwegs. (Foto: dpa/Warnack)

