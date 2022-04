Erster Koffermarkt in Bavendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir, die Landfrauen Taldorf, luden am 9. April zu unserem ersten Koffermarkt in Bavendorf ein. Es war ein sehr sonniger Tag mit vielen Gästen.

Bis morgens war der Wetterbericht für unseren Koffermarkt eher bescheiden, pünktlich zu Beginn um 14 Uhr sollte es regnen. zum Glück entschied sich der „Wettergott“ doch noch um und schenkte uns einen sonnigen Samstag. Schon von weitem konnte man unsere Wurstgriller riechen und, dank der Technik, auch hören mit einer Polka. Pünktlich um 14 Uhr öffneten wir unsere Türen zum Koffermarkt und natürlich waren auch die Gäste pünktlich, denn 48 Koffer machten neugierig.

Es waren die verschiedensten Koffer da, gefüllt mit selbstgebastelten, selbstgenähten, selbstgekochten, selbstgehäkelten und selbstbestickten. Jeder Koffer war mit etwas anderem gefüllt. Aber nicht alleine die Koffer lockten die Gäste, sondern auch die Kuchentheke der Landfrauen – da fiel dem ein oder anderem die Entscheidung sichtlich schwer. Eierlikörtorte, Milchschnittentorte, Apfelkuchen, Himbeertraum, Schwarzwälder Kirschtorte, Amarettini Torte, … wie soll man sich da entscheiden. Der ein oder andere machte es sich leicht und ließ sich einfach sechs Stückchen einpacken für daheim.

Sie waren nicht auf unserem Koffermarkt? Dann haben Sie mit Sicherheit etwas verpasst. Es gab selbstgehäkelte Giraffen, Täschchen aus der Folie von Milka und Ritter Sport, Engel aus Schwemmholz, bestickte Abtrockentücher mit lustigen Sprüchen, selbstgefärbte Ostereier, und vieles mehr. Wir glauben wir dürfen sagen, es war ein sehr gelungener 1. Koffermarkt, der mit Sicherheit wiederholt wird.

Vielen lieben Dank an die Kofferaussteller, an die vielen helfenden Hände, die Kuchen- und Tortenbäcker, die Parkplatzeinweiser, die Anwohner, die „Hütt’n“ für die Kuchentheke, die Familie Stehle für die Bereitstellung des Parkplatzes „Kreuz Bavendorf“ und natürlich auch an den Wettergott für das super Wetter für unseren ersten Koffermarkt.