Erster Koffermarkt der Taldorfer Landfrauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Etwas Pfiffiges haben sich die Landfrauen einfallen lassen: einen Koffermarkt. Bei einem Koffermarkt dient ein aufgeklappter, selbst mitgebrachter Koffer als Präsentations- und Verkaufsfläche für ausschließlich handgefertigte Produkte. 40 Hobbyaussteller werden nun am 9. April von 14 bis 17 Uhr ihre kreativen Arbeiten auf diese besondere Weise in der Kolumbanstraße 11 in Bavendorf darbieten. Eine Vielfalt an Handgemachtem wie Schmuck, Genähtes, Gehäkeltes, Gestricktes, Verpackungen, Bilder, Holzarbeiten, altes Saatgut, Osterfloristik und Dekorationen aus Beton wird in den Koffern stecken.Zudem möchte die bunte Truppe des Taldorfer Landfrauenvereins im Alter zwischen 32 und 86 Jahren ihre Besucher und Besucherinnen mit leckerem Kuchen und Grillwürstchen verwöhnen, so der Verein.