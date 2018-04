Erster Heimsieg unter Trainer Nectad Fetic

Die U23 des FV Ravensburg hat ihre Erfolgsserie in der Fußball-Landesliga mit einem Sieg gegen den TSV Heimenkirch fortgesetzt. Das 2:0 war der erste Heim-Dreier unter dem neuen Trainer Nectad Fetic.

Bei den Ravensburgern gab’s das fast schon traditionelle Stühlerücken. Aus dem Oberliga-Kader rückte Robert Henning rechts hinten ins Team. Neben ihm bildeten Tim Robert Rainbow und Niklas Klawitter wieder das Innenverteidigerpärchen. Auf der zweiten Sechs neben Kapitän Simon Kraft war Marian Pfluger zurück. Und ganz vorne stand Felix Bonelli eigentlich schon auf dem Spielberichtsbogen, musste dann aber doch noch verletzt passen – für ihn begann Omar Jatta neben Jonas Klawitter im Sturm.

Jatta war es auch, der gleich in der dritten Minute sein gutes Kopfballspiel unter Beweis stellte, als er bei einem Eckball einen Kopf höher in der Luft stand als sein Gegenspieler – der Ball ging nur knapp am Tor vorbei. Aus dem Spiel heraus taten sich die Ravensburger in Halbzeit eins aber schwer, die Hintermannschaft des TSV Heimenkirch in Verlegenheit zu bringen. Die geringe Breite des Kunstrasenplatzes trug ihren Teil dazu bei, dass die Allgäuer die Räume eng machen konnten – aber vor allem war es die sehr gute Organisation des TSV, die die spielerischen Fähigkeiten der Ravensburger kaum zur Entfaltung kommen ließ. Heimenkirch attackierte erst kurz vor der Mittellinie und stand mit der Viererkette trotzdem relativ hoch – für den FV gab es kaum ein Durchkommen. Auch lange Bälle auf die Stürmer halfen nicht weiter, die tadellose Innenverteidigung des TSV gewann am eigenen Strafraum alle wichtigen Zweikämpfe.

Weil Heimenkirch seinerseits bei eigenem Ballbesitz fast nur mit langen Bällen agierte, konnte der FV nicht auf Ballgewinne an der Mittelinie oder in des Gegners Hälfte spekulieren, sondern musste immer wieder ganz von hinten aufbauen. Um ein Haar wäre Halbzeit eins für die Ravensburger sogar nach hinten losgegangen: In der 40. Minute flankte Heimenkirchs Lukas Selig von links aus dem Halbfeld, am langen Pfosten war Marius Kirchmann frei, köpfte aber neben das Tor. Direkt nach der Pause war der TSV mit einem Standard erneut nah dran an der Führung: Nach einem Freistoß legte Markus Hutterer per Kopf zurück, über Tobias Kirchmann kam der Ball zu Marius Kirchmann, aber der brachte erneut keinen gefährlichen Abschluss zustande.

In der 50. Minute blitzte zum ersten Mal die überragende Technik von Ravensburgs Felix Schächs auf: Drei Mann tanzte Schäch auf der linken Seite aus, schoss dann aber knapp vorbei. Zwei Minuten war Schäch wieder links durch – Jatta hatte ihn geschickt und diesmal stand Jonas Klawitter im Zentrum goldrichtig, um die Hereingabe zum 1:0 über die Linie zu drücken.

Jattas Treffer bricht den Widerstand der Heimenkircher

Heimenkirch reagierte mit der Einwechslung des baumlangen Marco Wipper ins Sturmzentrum. Der FV geriet auch unter Druck, konnte sich aber mit dem 2:0 befreien. Und das mit einem Stoß mitten ins Herz des TSV: Gegen die eigentlich bei Standards unfehlbaren Riesen von Heimenkirch war Jatta in der 75. Minute im Zentrum bei einem Eckball völlig frei und köpfte ein. Der Widerstand der Allgäuer war gebrochen.

„Am Anfang haben wir im Spielaufbau zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, meinte FV-Trainer Nectad Fetic, der sich aber am Ende darüber freuen konnte, dass er mit seinem neuen Team auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage blieb. Und: „Jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch zuhause gewinnen können.“