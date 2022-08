Erster Heimerfolg: Omar Jatta erlöst den SV Oberzell spät

Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt mit dem ersten Heimsieg des SV Oberzell in der Fußball-Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Thomas Gadek besiegte am fünften Spieltag den TSV Riedlingen knapp mit 2:1 (1:0). Der Siegtreffer gelang Omar Jatta in der dritten Minute der Nachspielzeit – nach großartiger Vorarbeit des eingewechselten Martin Bleile.

Zwei Rückkehrer in der Startelf

Der SV Oberzell ging mit breiter Brust in die Begegnung gegen den TSV Riedlingen. Pünktlich zum Anpfiff meldete sich Trainer Thomas Gadek aus dem Urlaub zurück und Mittelfeldstratege Sandro Caltabiano hatte seine Zwei-Spiele-Sperre, die er sich beim 2:0-Auswärtserfolg in Mengen einhandelte, abgesessen. Auch wieder mit dabei nach überstandener Verletzung waren Kapitän Daniel Marin und David Schmitz sowie der Urlaubsrückkehrer Martin Bleile und Nicolas Fink. Wobei Schmitz, Bleile und Fink die Partie erst einmal von der Bank aus sahen. Es war das vom Sportlichen Leiter Gerhard Schmitz prognostizierte offene Spiel. Bis in die Nachspielzeit hinein stand die Begegnung auf des Messers Schneide.

Die Gastgeber legten am Samstag gut los. Der Mann für die ruhenden Bälle auf der rechten Seite, Fabio Maucher, servierte einen Eckball auf den Kopf von Nikolas Deutelmoser. Er leitete die Kugel weiter auf den am langen Pfosten postierten Lennart Pohl, der freistehend zur 1:0-Führung vollendete (15.). In den Minuten danach drängte Oberzell auf den zweiten Treffer, außer einem Abseitstor von Jatta in der 16. Minute passierte allerdings nicht viel. Mit dem einsetzenden Regen Mitte der ersten Hälfte endete der Oberzeller Sturmlauf: Viele Zuspiele versprangen auf dem nassen Geläuf, den Gegner hielt der SVO immerhin noch vom eigenen Tor fern. Das änderte sich nach der Pause, wie SVO-Trainer Thomas Gadek bekräftigte. „Die erste Halbzeit hatte der Gegner wenig zu bestimmen“, sagte Gadek, „in Hälfte zwei waren wir aber zu weit von den Gegenspielern weg.“

Bleile-Einwechslung bringt entscheidenden Impuls

Riedlingen, in seinen Offensivbemühungen jetzt deutlich mutiger, drängte auf den Ausgleich. Den hatte Hannes Schmid aus kurzer Distanz in der 52. Minute auf dem Fuß, doch Moritz Harting im Oberzeller Kasten und die Latte wussten dies zu verhindern. Danach war Harting weiter gefordert, wohingegen beim SVO wenig nach vorne ging. Gadek reagierte, brachte Martin Bleile. Etwa neun Minuten später gelang dem TSV dann aber der nicht unverdiente Ausgleich. Nach einem Eckball von Hannes Schmid köpfte Raphael Sontheimer am langen Pfosten zum 1:1 ein (72.). Danach war Oberzell wieder am Drücker und hatte gute Chancen durch Bleile. Zunächst scheiterte er freistehend an TSV-Torhüter Stefan Hermanutz, kurz darauf am Außenpfosten. Wie wichtig Bleile für die Oberzeller Offensive ist, zeigte er in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zweimal setzte er sich an der rechten Eckfahne energisch durch, und dessen Flanke verwandelte Omar Jatta am kurzen Pfosten zum erlösenden 2:1. „Ein dummes Tor kostete uns einen Punkt“, sagte TSV-Kapitän Sontheimer, der mit Abpfiff noch die Gelb-Rote Karte sah, „Mund abputzen und weiter geht’s.“