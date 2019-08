Erster Fairkauf-Flohmarkt nach dem Sommer

Die Sommerpause für den Fairkauf-Flohmarkt ist vorbei: Er öffnet am Samstag, 7. September, in der Wangener Straße 170 in Ravensburg wieder seine Türen mit längeren Öffnungszeiten. Wer möchte, kann von 9 bis 15 Uhr nach Herzenslust stöbern. „Unser Lager ist prall gefüllt“, wird Christina Erne, die sich das ganze Jahr über für den Flohmarkt engagiert, in der Ankündigung der Caritas zitiert. Die Vorbereitungen für den ersten Markttag nach der Sommerpause laufen bereits auf Hochtouren. Alle Marktwaren des Fairkauf-Flohmarkt sind gespendet oder stammen aus Haushaltsauflösungen. Der Verkaufserlös kommt der Arbeit und Projekten der Caritas Bodensee-Oberschwaben zugute. Parkplätze sind vorhanden.