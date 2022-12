Erster Erfolg für Schachverein Weingarten in der E-Klasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die IV. Mannschaft des Schachvereins Weingarten konnte gegen den Tabellenführer Riedlingen III seinen ersten Sieg einfahren. An Brett 4 gewann der erst neunjährige Julian Föhrenbach in einer sehr stringenten Angriffspartie durch die Ausnutzung von Raumvorteil und Materialüberlegenheit. Noah Pascual-Böhm lieferte sich mit seinem Gegner an Brett 3 im Italiener einen von großer Spannung geprägten Kampf, der beide Spieler vor die Aufgabe stellte, alle stehenden Drohungen gleichzeitig im Auge zu behalten. Noah musste zwar stets ein Matt abwehren, was durch unerwartetes Txe5 im Raum stand, konnte aber die gegnerische Dame erobern und gewann ebenfalls. An Brett 1 spielte Heike Leser ein Gambit in der Schottischen Partie. Hier hatte allerdings das Txe5 als Riedlinger Spezialität tatsächlich zum Erfolg für die Gäste geführt. Olga Kreuzer an Brett 2 hatte mit d4,e5 eine absolut seltene Eröffnung zu parieren, geriet später aber am Königsflügel unter erheblichen Druck, der letzten Endes nur durch die Preisgabe einer Figur pariert werden konnte. Trotzdem gelang es ihr aber, den gegnerischen König in ein Mattnetz zu treiben und so den ersten Sieg für die Mannschaft zu sichern.