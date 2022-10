Erster AEW-Aktionstag auf dem Gespinstmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche fand am 24. September mit großem Erfolg der Aktionstag der Agenda EINE WELT RV unter dem Motto „Hunger nach Leben, Zukunft, Gerechtigkeit“ statt.

Trotz regnerischem Wetter war der Andrang an den verschiedenen Ständen groß. Die afrikanischen Rhythmen der beiden Trommlergruppen – der Union Togolais BW und des Vereins Akume – ließen die Besucherinnen die etwas kühlen Temperaturen vergessen und luden zum Verweilen an den zahlreichen Informationsständen ein. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm wurde musikalisch ergänzt durch den Kinderchor „Die Kakadus“ der Kuppelnau-Schule, durch Klänge spezieller Lauten, den Ouds – gespielt von Jugendlichen der alevitischen Gemeinde – sowie durch Gitarren- und Akkordeonklänge des Musikers Dominik Blöchl. Zudem engagierte sich das UNESCO-Juniorteam. Die Jugendlichen zauberten beim Kinderschminken Freude in die Gesichter.

Der Aktionstag war auch finanziell ein Erfolg. An Das Hunger Projekt können 2000 Euro überwiesen werden. Schülerinnen und Schüler der Kuppelnau-Grundschule sammelten mit ihren Sammelbüchsen 1158 Euro. Beim Verkauf von Losen durch engagierte Schülerinnen und Schüler aus drei Ravensburger Schulen kamen 554 Euro zusammen. Die Losaktion wurde unterstützt durch das Wifo, die Stadt und den Einzelhandel.

Über die Aktion Caffè Sospeso („aufgeschobener Kaffee“) wurden am Kaffeestand 39 zusätzliche Kaffees gespendet, die nun Bedürftigen beim Begegnungskaffee im Haus der Katholischen Kirche zur Verfügung stehen. Die wieder verwendbaren Becher für den Kaffee wurden von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg gespendet.

Der Ravensburger Weltladen fand Gefallen an dieser Aktion und ergänzte die „aufgeschobenen Kaffees“ um den Erlös aus dem Verkauf fair gehandelter Produkte, sodass Michael Schindler am 5. Oktober eine Spende von 132,40 Euro überreicht werden konnte. Zudem hat der Ravensburger Weltladen die Idee des Caffè Sospeso aufgegriffen und möchte ihn dieses Jahr nochmals anbieten. Es wäre schön, wenn diese Idee weiterhin so gut angenommen und Nachahmer finden würde.

Die Agenda EINE WELT RV bedankt sich herzlich bei allen Spendern, Sponsoren, Besuchern, Musikern und Aktiven des Aktionstags.