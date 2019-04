Erste Straßenlaterne mit Anschluss für E-Fahrzeuge

Die Adresse Charlottenstraße 27 sollten sich Elektromobilisten ab sofort merken: Dort haben am Sonntag, 31. März, Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (rechts), Sozialminister Manfred Lucha (Mitte) und Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussental (TWS), die erste Ladestation an einer Straßenlaterne in Ravensburg eingeweiht. „Diese Variante der Ladestation für Elektrofahrzeuge ist zukunftsweisend“, sagte Rapp. „Sie fügt sich nahtlos ins Stadtbild ein und beansprucht keinen zusätzlichen Platz.“ Möglich macht dies eine innovative Technologie, die ein Berliner Start-up-Unternehmen entwickelt hat. „Laterne und Stromtankstelle teilen sich eine elektrische Zuleitung“, erklärte Andreas Thiel-Böhm. So nutze man vorhandene Infrastruktur mehrfach. Das Laternen-Laden ist ein Ansatz für neue Mobilitätslösungen in der Region. Am Pilotstandort in der Charlottenstraße sammelt die TWS Erfahrungen mit der eingesetzten Technik und den Parkzeiten, aber auch zur Akzeptanz bei Nutzern und Anwohnern. Foto: TWS