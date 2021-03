Erste Ravensburger „Kaputzete“: Spaziergänger sammeln reichlich Unrat ein

Das Kapuziner Kreativzentrum hatte am vergangenen Sonntag zum kollektiven Frühjahrsputz aufgerufen, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zahlreiche Einzelhaushalte seien dem Aufruf gefolgt und hätten herumliegenden Müll in der Natur aufgesammelt.

Aufgrund aktuell stark eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten würden mehr Menschen Zeit mit langen Spaziergängen in der Natur verbringen, was zu einer verstärkten Verschmutzung der Ravensburger Wälder, Schussen und Teilen der Innenstadt geführt habe. Engagierte Vereinsmitglieder des Kreativzentrums riefen deshalb die „Kaputzete“ ins Leben gerufen, bei der die Teilnehmenden für sich auf Spaziergängen herumliegenden Müll einsammeln.

Am vergangenen Sonntag startete von 14 bis 17 Uhr die erste Runde der Aufräumaktion, bei der sich Bürgerinnen und Bürger im Kreativzentrum Müllzangen, Müllsäcke und Handschuhe abholen konnten. Unterstützt wurde der Verein dabei von den „Stadt-Verschönerern“ der Freiwilligenagentur Ravensburg in Kooperation mit dem Baubetriebshof. Abgestellt werden konnten die gefüllten Müllsäcke nach dem Spaziergang an jedem öffentlichen Mülleimer vor Ort. Und tatsächlich seien bei der Aktion zahlreiche volle Müllsäcke mit allerlei Unrat zusammengekommen, weshalb das Kreativzentrum bereits eine Wiederholung plane.