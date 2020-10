Erste Ravensburger Agrar-Fachmesse kommt gut an

Fünf Tage hat die Fachmesse für die Land- und Forstwirtschaft „Agraria Oberschwaben“ gedauert. Am Sonntag hat das Messegelände an der Ravensburger Oberschwabenhalle seine Tore geschlossen. Der Veranstalter, die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) ist zufrieden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Seit Mittwoch seien rund 4000 Besucher auf dem Gelände.

Bei den Ausstellern sieht die Bilanz von Messechef Stephan Drescher sehr gut aus: Statt der erhofften 60 hatten sich 81 verschiedene Anbieter beteiligt, „das Messegelände war ausgebucht“.

Fokus auf dem Fachlichen

Es war eine dreifache Premiere: die erste Fachmesse „Agraria Oberschwaben“, die erste Messe der neuen RVG – und für Ravensburg auch die erste Messe während der Pandemie. Die Pandemie habe die Messe geprägt. Veranstaltungen und unterhaltende Elemente habe es sicherheitshalber keine gegeben, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Der Schwerpunkt habe auf allem Fachlichen gelegen und darauf, der Branche ihren alljährlichen Treff zu ermöglichen.

Die RVG habe sich eng an der seit September geltenden Corona-Verordnung für Messen in Baden-Württemberg orientiert. „Wir mussten dafür sorgen, dass die Menschen auf dem Gelände stets genügend Abstand halten können. Deswegen war die Anzahl der Menschen, die zeitgleich da sind, begrenzt auf exakt 1885“, erklärt Drescher. Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Hygiene: „Das hat sehr gut geklappt, Aussteller und Gäste waren sehr diszipliniert“, berichtet der Messeleiter. „Dass alle das Hygienekonzept mitgetragen haben, stimmt mich optimistisch, auch für zukünftige Messen.“

Nachverfolgung möglich

Eine App habe geholfen, das Konzept umzusetzen. Aufs Gelände sei nur gekommen, wer sich vorab registriert hatte, heißt es von der RVG. „Über die App konnten wir auch weitgehend vermeiden, dass es Wartezeiten und Schlangen gibt“, so Drescher. Mit den Daten der App sei jederzeit klar gewesen, wie viele Besucher wann auf dem Gelände waren. Sollte eine Nachverfolgung nötig werden, seien alle rund 4000 Besucher direkt erreichbar. Wenn sie nicht benötigt werden, würden die Daten gelöscht, sobald die Frist abgelaufen sei.

Die Agraria Oberschwaben sei binnen zwei Monaten auf die Beine gestellt worden. „Wir haben die Chance genutzt, uns als neue Veranstaltungsgesellschaft für Ravensburg und die Region zu zeigen“, sagt Stephan Drescher.

Zwei Messen parallel

2021 soll es wieder eine große Oberschwabenschau geben. Auch die Agraria Oberschwaben als echte Fachmesse soll weiter bestehen, weil das Konzept bei Ausstellern wie Gästen diesmal gut angekommen sei. Hierfür will die RVG beide Messen miteinander verbinden – in derselben Woche, auf benachbarten Flächen, aber mit unterschiedlicher Dauer. Die Oberschwabenschau 2021 werde wie immer auf neun Tage angesetzt, die Agraria Oberschwaben starte etwas später und dauere dann fünf Tage. Die Oberschwabenschau stehe vom 9. bis zum 17. Oktober 2021 im Kalender, die Agraria Oberschwaben ist vom 13. bis 17. Oktober.