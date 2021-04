Erste Punkte für Daniel Gathof

Der Vogter Mountainbiker Daniel Gathof ist in der Türkei in die neue Saison gestartet. Bei zwei Radrennen ging es dabei im Küstenort Manavgat um UCI-Weltranglistenpunkte.

Wie 2020 schon fand der Saisoneinstieg für den Sportler des KJC Ravensburg pandemiebedingt ungewöhnlich spät und im Ausland statt. Gerade in südlichen Ländern ist der Wettkampfbetrieb für Profis schon länger möglich. „Man ist aktuell froh um jede Gelegenheit, Rennluft zu schnuppern“, sagte Gathof nach einer langen Trainingsphase. Der erste Renntag, ein Cross-Country-Rennen in der Altstadt von Side, war nicht erfolgreich. Ein Fahrfehler mit Sturz und Schaden am Rad zwang Gathof zum vorzeitigen Ausstieg. Die Nervosität und auch ein wenig fehlende Routine waren doch größer als gedacht. Dennoch stimmte das Feedback der Beine – und die Position im Rennen bis dorthin war ein gutes Zeichen. Damit konnte es tags darauf am Manavgat Marathon hoch motiviert über 86 Kilometer ins Gebirge gehen. Und die Performance passte auch hier. „Die ersten Rennkilometer, vor allem nach langer Wettkampfpause, sind bei mir normal immer recht zäh. Aber heute lief es von Beginn bis Ende sehr flüssig und meine Vorbereitung scheint gut gewesen zu sein. Die Rennhärte und Praxis fehlen schon noch, aber hier geht es ja gerade den meisten ähnlich“, freute sich Gathof im Ziel. Dieses erreichte er nach über vier Stunden Fahrzeit auf Rang zehn und somit landete er auch in den Punkterängen der UCI-Weltrangliste.