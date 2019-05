Erste Projektergebnisse bei der 72-Stunden-Aktion

Für 800 Jugendliche aus dem dem Landkreis Ravensburg ist am Donnerstag der Startschuss für die diesjährige 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gefallen. Deutschlandweit haben junge Erwachsene von katholischen Jugend- und Ministrantengruppen 72 Stunden Zeit, um mit ihrem Team ein soziales Projekt auf die Beine zu stellen. Im Dekanat Allgäu-Oberschwaben wagten sich 39 Gruppen an unterschiedliche Aufgaben.

Die Kolpingjugend Ravensburg bei der Gartenumgestaltung des „Haus am Mehlsack“ (Foto: Hannah Bucher)

Eine der Jugendgruppen, die an dem Projekt teilnehmen, ist die Kolpingjugend Ravensburg. Sie hat den Auftrag, den Garten des „Haus am Mehlsack“ umzugestalten (Foto rechts). Den ersten Teil ihrer Aufgabe hat die Gruppe fast beendet: Sie hat für das Pflegeheim eine mediterrane Mauer gebaut. Die Jugendlichen wollen noch die fertige Mauer bepflanzen sowie eine Sitzbank aus Schwemmholz bauen. Auch die Arche Ravensburg bekommt Unterstützung von einer Jugendgruppe. Die KJG Liebfrauen legt für den Garten der Arche ein Hochbeet und ein Kaninchengehege an. Außerdem kocht die Gruppe, für ein Treffen von Menschen mit und ohne Behinderung am Samstag und plant eine Einweihungsandacht für Sonntag. Fotos: Hannah Bucher