Immer wieder kommt dieser Tage die Frage auf, ob auch über das Abwasser die Krankheit Covid-19 übertragen werden kann. Die Diskussion gewann an Fahrt, nachdem bekannt wurde, dass im niederländischen Amersfoort das Coronavirus im Abwasser entdeckt wurde, obwohl es in der Stadt selbst offiziell keine Infektionsfall gab. Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) vom 1. April besteht für Mitarbeiter der Abwasserentsorgung keine erhöhte Infektionsgefahr. „Abwasser ist immer mit Viren, Keimen und anderen Erregern belastet. Die Arbeitsschutzvorschriften sind daher auf das sichere Arbeiten in diesem Umfeld ausgelegt. Bei Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften und Umsetzung der Best-Practice-Empfehlungen besteht daher kein erhöhtes Infektionsrisiko für Mitarbeiter auf Kläranlagen und in der Kanalisation“, sagt Wolfgang Schlesinger, Obmann des Fachausschusses Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der DWA. Nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung sei zudem kein besonderes Übertragungsrisiko für Corona über den Abwasserpfad gegeben. Dabei bezieht sich der Verband auf Aussagen von Christian Drosten, Virologe der Berliner Charité. Der Corona-Virus sei laut Drosten zwar im Stuhl sehr gut nachweisbar und eignet sich damit auch gut für diagnostische Informationen. Es handele sich dabei aber um kein infektiöses Virus. Zum Nachweis hat Drostens Forschungsteam eine entsprechende Probe auf Zellkulturen gegeben um zu prüfen, ob das Virus dort lebend anwächst. „Und das tut es nicht“, wird der Virologe in der Pressemitteilung zitiert. Zu den wesentlichen Elementen des Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter der Abwasserwirtschaft zähle laut DWA neben den technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen die persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutz, Einwegschutzanzüge und Desinfektionsmittel. (sz/ric)