Erste Niederlage für Weingarten

Spitzenreiter SV Weingarten musste am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga bei der SG Argental mit 1:2 die erste Saisonniederlage hinnehmen, führt die Tabelle aber weiterhin souverän an. Der SV Fronhofen hatte im Verfolgerduell beim SV Beuren mit 0:4 klar das Nachsehen. Dem SV Baindt gelang mit einem 3:1 gegen den FC Isny der erste Saisonsieg.

Martin Bleile traf in der zehnten Minute zum 1:0 für den Spitzenreiter SV Weingarten. Nach der Pause drehte die SG Argental aber die Partie. Manuel Sauter traf nach einer Vorlage von Daniele Zamarco zum 1:1 (54.). Beflügelt davon, stand Sauter sieben Minuten später erneut richtig und netzte ein zum 2:1. Trotz Unterzahl – Weingartens Torhüter Marius Lucian Suta flog nach einer Notbremse (67.) vom Feld – drängte der SVW auf den Ausgleich. Allerdings ohne Erfolg„Nach bitteren Pillen in den letzten Wochen haben wir uns endlich mal belohnt“, freute sich SG-Trainer Peter Riedlinger. „Wir haben gut begonnen, verdient geführt und das Spiel im Griff gehabt, aber durch zwei kapitale Fehler verloren“, meinte SVW-Trainer Thomas Gadek.

Förmlich überrollt wurde der SV Fronhofen beim SV Beuren. 30 Minuten waren erst gespielt, da musste Fronhofens Torhüter Dominik Diesch den Ball schon zum vierten Mal aus dem Netz holen. In den vergangenen drei Begegnungen wurde Diesch nur einmal bezwungen. Ein Kopfball aus 15 Metern von Robin Ehrmann zum 1:0 (4.), ein Schuss aus spitzem Winkel von Chris Karrer zum 2:0 (5.), ein energisches Durchsetzen von Pascal Rasch zum 3:0 (16.) und das 4:0 (30.) durch Dominik Prinz – der SVF war bedient und die Luft früh raus aus dem Spiel.

Der TSV Meckenbeuren überraschte den TSV Heimenkirch mit offensiver Spielweise. Julian Jehle nahm in der 36. Minute auf der linken Seite Fahrt auf, die Flanke versenkte Patrice Roth zum 1:0 für Meckenbeuren. Nach der Pause drehten die Allgäuer den Spieß um, gingen innerhalb von drei Minuten mit 2:1 in Führung. Ein Meckenbeurer Verteidiger schlug im eigenen Strafraum eine Kerze, der Ball landete bei Nico Hartinger, der zum 1:1 (50.) einschob. Kurz darauf war Tobias Schuwerk nach einer Ecke mit dem 2:1 (52.) zur Stelle. Nach einem Freistoß in den Heimenkircher Strafraum machte Alessandro Tschirdewahn per Kopf das 2:2.

Ein früher Rückstand – Robert Magos traf zum 1:0 (5.) – war die Initialzündung für den SV Baindt im Kellerduell gegen den FC Isny. Fortan gab Baindt den Ton an. Nico Geggier traf die Latte, Jonathan Dischl glich per Strafstoß zum 1:1 aus. Als Konstantin Knisel zum 2:1 (29.) traf, nahm der erste Baindter Saisonsieg Formen an. Nach einer beherzten zweiten Halbzeit machte Philipp Thoma sechs Minuten vor dem Abpfiff mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. „Nach dem Rückstand dachte ich: nicht schon wieder“, meinte Baindts Trainer Philipp Meißner. „Der Ausgleich gab uns aber richtig Auftrieb.“

Ein spätes Strafstoßtor von Tobias Fürst bescherte dem SV Kressbronn drei Punkte beim Aufsteiger SV Eglofs. „Die erste Halbzeit war von beiden Seiten taktisch geprägt“, sagte Kressbronns Trainer Klaus Gimple. „Wir haben aufgrund der besseren Chancen verdient gewonnen.“ Bester Mann der Eglofser war Torhüter Selim Reger. „Was der alles hielt, war unglaublich“, lobte Gimple.

Der SV Mochenwangen hat es nach dem 2:2 gegen den SV Seibranz verpasst, auf Platz drei vorzurücken. Zweimal ging Seibranz in Führung, zweimal meldete sich Mochenwangen zurück. Das 1:0 (30.) durch Jonas Schöllhorn egalisierte Andreas Spieß (48.), das 2:1 durch Julian Scheerer glich Ademi Ngadhnijim aus (75.). „Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden“, meinte Mochenwangens Trainer Patrick Hehn.

Nicht über ein 1:1 kam der SV Maierhöfen-Grünenbach gegen den VfL Brochenzell hinaus. Tobias Prinz brachte die Allgäuer in Führung (28.). In der 90. Minute glich Musa Baran aber doch noch für Brochenzell aus. „In der ersten Hälfte haben wir alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann“, haderte VfL-Trainer Rolf Weiland. „In Hälfte zwei lief es besser.„

Was zu Hause nicht klappt, klappt auswärts umso besser. Beim SC Unterzeil-Reichenhofen fuhr Aufsteiger FC Lindenberg den dritten Saisonsieg ein. Kerim Saritekin (46.) und Leonor Karaxha (48.) sorgten für Lindenbergs 2:0, kurz vor Schluss gelang Daniel Karg nur noch das 1:2.

SV Baindt – FC Isny 3:1 (2:1) – Tore: 0:1 Robert Magos (5.), 1:1 Jonathan Dischl (16., FE), 2:1 Konstantin Knisel (29.), 3:1 Philipp Thoma (84.) – SR: Keller

SV Mochenwangen – SV Seibranz 2:2 (0:1) – Tore: 0:1 Jonas Schöllhorn(30.), 1:1 Andreas Spieß (48.), 1:2 Julian Scheerer (65.), 2:2 Ademi Ngadhnijim (75.) – SR: Litterst

TSV Meckenbeuren – TSV Heimenkirch 2:2 (1:0) – Tore: 1:0 Patrice Roth (36.), 1:1 Nino Hartinger (50.), 1:2 Tobias Schuwerk (52.), 2:2 Alessandro Tschirdewahn (62.) – SR: Rommel

SG Argental – SV Weingarten 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Martin Bleile (10.), 1:1, 2:1 Manuel Sauter (54., 61.) – Bes.Vork.: Rote Karte für Marius Lucian Suta (SV, 67., Notbremse) – SR: Rösch

SV Beuren – SV Fronhofen 4:0 (4:0) – Tore: 1:0 Robin Ehrmann (4.), 2:0 Christian Karrer (5.), 3:0 Pascal Rasch (16.), 4:0 Dominik Prinz (30.) – SR: Würth

SC Unterzeil-Reichenhofen – FC Lindenberg 1:2 (0:0) – Tore: 0:1 Kerim Saritekin (46.), 0:2 Leonor Karaxha (48.), 1:2 Daniel Karg (86.) – SR: Tokmak

SV Maierhöfen-Grünenbach – VfL Brochenzell 1:1 (1:0) – Tore: 1:0 Tobias Prinz (28.), 1:1 Musa Baran (90.) – SR: Kaiser

SV Eglofs – SV Kressbronn 0:1 (0:0) – Tor: Tobias Fürst (83., FE) – SR: Grieser.