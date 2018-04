Erste Kommunion in Ravensburg

15 Mädchen und Jungen haben am Ostermontag in der Kirchengemeinde St. Christina in einheitlichen weißen Gewändern und ihrer Taufkerze ihre Erstkommunion in einer der ältesten Kirchen Ravensburgs gefeiert. Sie sind die ersten der katholischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg in diesem Jahr, die ihre heilige Kommunion noch vor dem Weißen Sonntag erhalten. Insgesamt 205 Kinder freuen sich dieses Jahr auf das Fest der Erstkommunion, ein Fest, bei dem die Kinder in die Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde aufgenommen werden und das erste Mal ihre Kommunion erhalten. Der Katholik versteht darunter den Empfang des Leibes und Blutes Christi in Gestalt von Brot und Wein. Die Erstkommunionkinder der Kirchengemeinde St. Christina erhielten ihre heilige Kommunion durch Pfarrer Hermann Riedle, der zusammen mit Pastoralassistent Andreas Grüner diesen großen Tag für die Kinder gestaltete.