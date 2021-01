Erste Impfung für 83-Jährigen aus dem Kreis Ravensburg „wie ein Sechser im Lotto“

Die priorisierte Gruppe

Als erste dürfen sich Senioren im Alter von über 80 Jahren impfen lassen. Im Landkreis Ravensburg leben 17 550 Frauen und Männer in diesem Alter. Diese Zahl geht aus der Bevölkerungsfortschreibung von Dezember 2019 hervor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Auch Pflegebedürftige, die jünger als 80 Jahre sind, aber dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung leben, kommen hinzu. Im Kreis Ravensburg betrifft das weitere 623 Personen – eine Zahl, die den Statistikern zufolge ebenfalls Ende 2019 erhoben wurde. Eine weitere impfberechtigte Gruppe mit höchster Priorität ist das stationäre und ambulante Pflegepersonal. Im Kreis Ravensburg arbeiten 2557 Personen in der stationären Pflege und 871 bei ambulanten Pflegediensten.

Weiter zählt zur Gruppe derer, die sich als erstes impfen lassen dürfen, auch Personal in medizinischen Einrichtungen, das einem hohen Expositionsrisiko ausgesetzt ist (zum Beispiel auf Corona-Stationen, in Notaufnahmen oder Rettungsdiensten) oder häufig mit Risikopatienten in Kontakt steht (zum Beispiel in der Onkologie oder Transplantationsmedizin). Wie viele der Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen in solchen Bereichen arbeitet, kann vom Statistischen Landesamt nicht benannt werden. In Summe kommt man auch ohne diese Beschäftigten schon auf 21 601 Menschen, die sich als erstes im Landkreis impfen lassen dürfen.