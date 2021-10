Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht nur die Pandemie, sondern auch die Hochwasser-Ereignisse der letzten Monate erinnern uns daran, wie wichtig es ist, sich selbst und auch andere schützen zu können. Immer wieder muss im Alltag mit bestimmten Notsituationen gerechnet werden. In solchen Fällen ist es von Vorteil zu wissen, wie geholfen werden kann. Aus diesem Grund werden vom Deutschen Roten Kreuz Erste-Hilfe-Kurse flächendeckend in allen Gemeinden und Städten angeboten. Damit sollen die Fähigkeiten der Bevölkerung zur Selbst- und Fremdhilfe im Zivilschutzfall und in bestimmten Notlagen gesteigert werden bis professionelle Hilfe durch den Rettungsdienst oder die Schnelleinsatzgruppe mit Freiwilligen vom Roten Kreuz eintrifft.

Erste-Hilfe-Kurse sind beim Deutschen Roten Kreuz im Kreisverband Ravensburg e. V. buchbar unter https://www.drk-rv.de/angebote-kurse/erste-hilfe-kurse.html.