Erste Frauenliste in Ravensburg sorgte einst für gehörigen Wirbel

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, so steht es in Artikel drei des im Mai 1949 verabschiedeten Grundgesetzes. Dass dieser klare Satz in der deutschen Verfassung steht, ist den vier „Müttern des Grundgesetzes“ zu verdanken: Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. Ihnen ist eine Wanderausstellung gewidmet, die am Dienstag vor großem Publikum im Heilig-Geist-Spital eröffnet wurde. Eine interessante Ergänzung ist der Blick in die Ravensburger Kommunalpolitik und speziell auf vier Frauen im Gemeinderat.

100 Jahre Frauenwahlrecht, 70 Jahre Grundgesetz: Das war für die städtische Gleichstellungsbeauftragte Eva-Maria Komprecht der Anlass für die Ausstellung „Frauen machen Politik“. Dabei sollte jedoch nicht nur die Wanderausstellung aus Berlin gezeigt werden, die den vier Politikerinnen des Parlamentarischen Rates von 1948/1949 gewidmet ist. Nein, im Fokus sollte auch der Beitrag von Frauen zur Ravensburger Kommunalpolitik im 20. Jahrhundert stehen, exemplarisch am Beispiel von fünf Stadträtinnen. Möglich gemacht haben dies zwei junge Historikerinnen, Miriam Erb und Maren Zurlinden, derzeit Volontärinnen in der Landkreis- und Stadtverwaltung. Gestalterisch umgesetzt haben es Eva Hocke und Bernhard Abele.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und bietet einigen Lesestoff. Dabei wird klar, dass der Fortschritt in Sachen Emanzipation und politischer Teilhabe eine Schnecke ist. Doch auch wenn die Frauen im (Ravensburger) Rat stets in der Minderheit waren (insgesamt waren es 68 seit 1919) so haben einige von ihnen doch deutliche Spuren hinterlassen. Toni Rauscher (CDU), beherzte Gemeinderätin in den Nachkriegsjahren von 1953 bis 1975, trug ganz wesentlich zur Stadtentwicklung bei und war über die Fraktionsgrenzen hinaus geachtet.

Eleonore Sandow (SPD-Gemeinderätin 1968-1975) zeigte als gebürtige Berlinerin und leitende Kriminalpolizistin stets Courage, speziell im Einsatz für soziale Gerechtigkeit und für den Erhalt des städtischen Krankenhauses. Margarethe Keddig (SPD-Gemeinderätin 1975-1984) galt als soziales Gewissen der Stadt und setzte sich ganz besonders für die Sinti im Ummenwinkel ein.

Zwei der fünf in der Ausstellung vorgestellten Rätinnen konnten selbst an der Vernissage teilnehmen: Maria Ballarin, die von 1971 bis 1984 für die SPD im Gemeinderat saß und sich ganz besonders für den verantwortungsvollen Umgang mit der historisch gewachsenen Stadt einsetzte, sowie Klara Engl-Rezbach (Grüne Rätin 1989-2001), die dereinst mit einer reinen Frauenliste antrat und damit für gehörigen Wirbel sorgte. Mit einem Antrag hatte sie damals bewirkt, dass es ein Projekt zur Erforschung der Ravensburger Frauengeschichte gab – wichtige Basis auch für die jetzige Ausstellung.