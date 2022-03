Erste Erfahrungen in der Berufswelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist Donnerstag, 17. März 2020. Ganz aufgeregt starteten die Schülerinnen der fünften Klasse zu ihren ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt.

Als sich die automatische Tür zum Ochsen Hotel am Mehlsack öffnete, betraten die Schülerinnen und Schüler die Wirklichkeit der Arbeitswelt im Bereich Hotel und Gastronomie. Aber sie waren nicht alleine! Ihre Klassenlehrerin, Frau Herzer, begleitete sie und direkt am Eingang wurden sie auch sogleich vom Chef des Hauses, Herrn Kimpfler, empfangen.

Die Kinder stellten sich vor und Herr Kimpfler stellte sein Hotel vor. Anschließend wurde jedes Kind einem Arbeitsbereich zugewiesen. Die einen waren in der Küche, andere in der Lobby oder beim Roomservice. An diesem Tag war für das Restaurant eine größere Gesellschaft angemeldet. Als die ersten Gäste kamen, wurde es dann wirklich ernst! Die Kinder vom Roomservice übernahmen die Garderobe, andere halfen beim Servieren oder wurden beauftragt, weitere Beilagen herzurichten.

Alles ging gut, und alle waren mächtig stolz auf sich und auch sehr beeindruckt, wie all die Vorgänge reibungslos ineinander übergehen mussten und alle Gäste sehr zufrieden mit dem Essen und ihrem Besuch im Ochsen Hotel am Mehlsack waren. Das ihnen entgegen gebrachte Vertrauen erwiesen alle Schüler als gerechtfertigt. Jede und jeder gab sein bestes und manche wirkten schon fast wie die Profis.

Nachdem zum Schluss noch die Lehrerin professionell ihr leckeres Essen serviert bekam, durfte ein Schüler hinter die Hotelbar und einen Cappuccino zubereiten. Glücklich und zufrieden waren am Ende nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Auch von Herrn Kimpfler erhielten die Kinder sehr wertschätzende Worte und Anerkennung. Nachdem der Nachwuchsbarkeeper Mahdi noch allen mit einem Getränk versorgt hatte, war das erste Praktikum beendet und die Kinder schwärmten von der Arbeit im Hotel und Gastronomiegewerbe. DANKE an Herrn Kimpfler und dem Team des Ochsen Hotel am Mehlsack.