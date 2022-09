Erste DM-Teilnahme: Trainingsfleiß der KG-Jugendringer zahlt sich aus

Viele Wochen hartes Training haben sich für Ruwen Hund und Oskar Härdtner von der KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt ausgezahlt. Die Belohnung erhielten beide Freistilringer der B-Jugend durch die offizielle Nominierung für ihre erste Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Sie waren zwei von insgesamt 115 Kämpfern der Jahrgänge 2008/2009 in Hohenlimburg und verkauften sich teuer.

Ruwen Hund startete in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm. In seinen ersten beiden Kämpfen war er überaus erfolgreich. Er gewann souverän ohne Punktverlust gegen Arne Zettwoch vom ASV Urloffen (Südbaden) und Carlo Weist (Sachsen-Anhalt). Danach musste er eine 4:11 Punktniederlage gegen Tim Gerlach aus Kleinostheim (Hessen) einstecken. Gegen den späteren deutschen Meister, Iannis Lupu (Südbaden), erkämpfte sich Hund eine 1:7 Punktniederlage und durfte sich bei der DM im Finale um Platz fünf nochmals beweisen. Hier zeigte er der KG-Ringer absolute Nerven und errang einen 10:0 Punktsieg gegen Lukas Rimpfl (Bayern) – das war gleichbedeutend mit dem fünften Platz.

Beachtliche Leistungen

Ähnlich gut begann die DM für Oskar Härdtner. Der Baienfurter Ringer, der in der Gewichtsklasse 48 Kilogramm an den Start ging, war in seinem allerersten Kampf bei einer deutschen Meisterschaft mit 12:2 gegen Tim-Leon Bahr (Saarland) erfolgreich. Es folgte eine Schulterniederlage gegen den letztjährigen und amtierenden deutschen Meister, Jason Keil vom RG Lahr (Südbaden). Mit viel Konzentration glich er das aber direkt im dritten Kampf mit einem Schultersieg gegen Leon Weller vom RSV Rotation Greiz (Thüringen) aus. Im Anschluss gab es für ihn laut Mitteilung eine unglückliche Punktniederlage gegen Tomke Liewald vom KSV Rimbach (Hessen) und somit kämpfte Härdtner um Rang sieben. Gegen seinen Trainingspartner beim württembergischen Ringerverband, Valentin Friedel vom KSV Aalen, verlor er nach Punkten (5:0) und beendete seine erste DM auf Platz acht.

In der Mannschaftswertung belegten die Baienfurter Ringer mit dem Württembergischen Ringerverband den dritten Platz hinter Südbaden (erster Platz) und Bayern (zweiter Platz). „Und wenn man die KG Baienfurt einzeln betrachtet bedeutet dies einen beachtlichen 21. Platz von insgesamt 73 Vereinen“, hob die KG hervor.