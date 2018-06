Erst Ulmer Münster, dann Messeturm

Eine Woche nach ihrem Erfolg beim längsten Treppenlauf der Welt mit 11 674 Stufen ist die 47-jährige Monica Carl von der LG Welfen bei Europas höchstem Treppenhauslauf im Frankfurter Messeturm zur besten deutschen Treppenläuferin gekürt worden. Tags zuvor, quasi als Vorbereitung, gewann die Langenargenerin noch den achten Ulmer Münsterturmlauf.

In Ulm hält Monica Carl seit 2014 die Bestzeit. Besser könnte es für die Athletin der LG Welfen derzeit also nicht laufen. Die erfolgreiche Bergläuferin mischt in diesem Jahr die Deutsche Towerrunning-Szene der Frauen mächtig auf. Bei jedem Start war es entweder Platz eins oder zwei. Der Towerrunning-Cup Deutschland umfasst 18 Etappen. Wer an mindestens vier Läufen teilnimmt, kommt in die Serienwertung. Je nach Schwierigkeit, Länge und Teilnehmerzahl werden die einzelnen Läufe mit Punkten bewertet. Der Höhepunkt sind jedes Jahr die Deutschen Meisterschaften im Frankfurter Messeturm. Die Herausforderung: 61 Etagen, 1202 Stufen und 222 Höhenmeter. Gestartet wird für die Top 20 im 60-Sekunden-Rhythmus, danach alle zehn Sekunden. Unter den ersten 20 Sportlern war die Polin Zuzanna Kielak, die wegen der längeren Startzeiten noch freie Fahrt auf der Treppe hatte.

Für Carl wurde es deutlich schwieriger. „Ich musste viel überholen und kreuz und quer laufen und habe deshalb die eine oder andere Sekunde liegen gelassen“, ärgerte sich Carl. Nach 9:28 Minuten fehlten ihr 1,8 Sekunden zum Tagessieg. Den musste sie der Polin überlassen. Der erste – und überraschende – deutsche Meistertitel entschädigte sie jedoch. Und im kommenden Jahr wird Carl sicher im Feld der besten 20 starten. Ihre stärkste Konkurrenz in der Serienwertung, Veronika Hettich (TRG Keispelt) und Helen Hemmling (TRG Frankfurt am Main) distanzierte Carl deutlich.

Auf dem Weg nach Frankfurt wollte es sich die Langenargenerin nicht nehmen lassen, den Lauf auf das Ulmer Münster auch noch in Angriff zu nehmen. 768 Treppenstufen führen hinauf auf die Spitze des gotischen Bauwerks. Doch weil es oben eng zugeht, endet der Lauf für die Towerrunner nach 560 Stufen auf 102 Metern Höhe. Auf den engen und verwinkelten Wendeltreppen reichten Carl 3:41 Minuten, um den deutlichen Sieg bei den Frauen einzufahren. Die W50-Europameisterin im Berglauf, Elke Keller, kam mit zwölf Sekunden Rückstand oben an. Nach den Wettkämpfen in Berlin-Neukölln, Zwickau, Ulm und Frankfurt steht Monica Carl in der Serienwertung ganz oben. Nach seinem Debüt beim Niesen-Lauf bezwang auch Patrick Frahm von der LG Welfen das Münster (4:22 Minuten).