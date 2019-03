Ersatzparkplätze nicht ausgelastet

Während der Sanierung der Marienplatztiefgarage hat die Stadt den Autofahrern samstags Ersatzparkplätze angeboten – doch diese waren 2018 selbst an den Wochenenden vor Weihnachten nicht ausgelastet. Das teilte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des städtischen Werksausschusses mit. Die Ersatzparkplätze befinden sich an Charlottenstraße (in der Nähe des Busbahnhofs) und auf dem Parkplatz Metzgerstraße (hinter Edeka). Für die Grünen kommentiere Maria Weithmann: „Ich hoffe, dass das bei einigen Händlern ankommt, die beim Wifo gebetsmühlenartig betonen, Ravensburg sei selbst in Italien dafür bekannt, dass es hier keine Parkplätze gibt.“ CDU-Stadtrat Manfred Büchele konterte: „In Ravensburg ist es schwierig zu parken“ – über diese Sorge der Händler dürfe man nicht einfach hinweggehen. Baubürgermeister Dirk Bastin interpretierte die Nachricht der fehlenden Auslastung indes positiv: „Es ist uns gelungen, so viele Parkplätze ersatzweise zur Verfügung zu stellen, dass sie nicht mal an Weihnachten ausgelastet waren.“ 2018 war die Marienplatzgarage zum ersten Mal das ganze Jahr über geschlossen. Die übrigen Parkhäuser waren wohl auch deshalb viel voller als 2017 – im Parkhaus Oberamtei wurden 15 Prozent mehr Parkvorgänge registriert, im Parkhaus Bahnstadt 12,3 Prozent mehr, im Rauenegg allerdings 3,4 Prozent weniger.