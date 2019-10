Erreichbarkeit Rechnung getragen

Mit seinem „Verkehrskonzept Altstadt“ sei Oberbürgermeister Daniel Rapp der zentralen Forderung des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg nach einer guten Erreichbarkeit der Altstadt für Kunden des Handels in wesentlichen Punkten entgegen gekommen. Insbesondere von einem auf 50 Cent reduzierten Tarif für die ersten 30 Minuten in den städtischen Parkhäusern erwarte das Wifo eine positive Signalwirkung, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Auf dem Gespinstmarkt allen Erwartungen und Bedürfnissen in einem Konzept gerecht zu werden, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein“, fasst Wifo-Vorstandssprecher Thomas Reischmann die aktuelle Stimmungslage zusammen. Deshalb sei es gut, dass am Ende der Diskussionen nun ein Kompromiss steht. Auch wenn sich darin nicht alle Forderungen des Wifo wiederfänden, trage der Vorstand das neue Konzept mit.

Neugestaltung des Platzes einhellig begrüßt

Eine Neugestaltung des Platzes und damit mehr Aufenthaltsqualität in der Oberstadt sei schon lange eine der Forderungen des Wifo gewesen und werde einhellig begrüßt. Andererseits müsse das Wifo auch die Befürchtungen der in ihm organisierten inhabergeführten Geschäfte sehr ernst nehmen, dass durch den Wegfall von Parkplätzen Kunden die Geschäfte meiden. Dem sei bislang zu wenig Rechnung getragen gewesen.

Zentrales Thema für die Innenstadt sei neben der Aufenthaltsqualität die Erreichbarkeit, betont Wifo Geschäftsführer Eugen Müller. Dieses habe OB Rapp mit seinem neuen Konzept aufgenommen. Die Reduzierung der Gebühr in den städtischen Parkhäusern auf 50 Cent für die ersten 30 Minuten sei ein Vorschlag, der neu in der Diskussion ist und den das Wifo begrüße. Allein dabei dürfe es jedoch nicht bleiben. Wichtig sei der im Konzept des OB vorgesehene Abfluss des Verkehrs über den nördlichen Marienplatz.

Markt- und Kirchstraße sollen fürs Auto offen bleiben

Das Wifo hätte keine Bedenken, ab 20 Uhr die Poller am Blaserturm wieder hochzuziehen. Tagsüber solle jedoch das oberirdische Parken auf den 50 Stellplätzen in der Oberstadt für einen Euro pro Stunde weiterhin möglich sein. Wichtig sei daneben, dass auch Marktstraße und Kirchstraße für das Auto offen bleiben.

Das Wifo begrüßt auch alle Maßnahmen, den ÖPNV attraktiver zu machen. Der 1-Euro-Bus solle beibehalten und nach Möglichkeit sogar noch ausgeweitet werden. Das Umleitungskonzept für die Busse über den Hirschgraben als Test für drei bis vier Monate entspreche einer aktuellen Forderung des Wifo.