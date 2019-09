Erntedankfest wird in Stubener Dorfkapelle gefeiert

Zum Erntedankfest schmückt ein Erntedankteppich sowie ein Erntealtar die Kapelle in Stuben. Dies ergänzt laut Pressemitteilung der Veranstalter die bunte Vielfalt des trationellen Erntedankaltars in oberschwäbischen Kirchen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Die Heilige Dreifaltigkeit“. Mit gemahlenen Thymian, Melisse, Petersilie, Lavendel, Maisgries, Buchweizenmehl, gemahlenen Pfingstrosen und Kaffeesatz wurde der Teppich gestaltet und mit getrocknetem Frauenmantel umrandet. Dieser kann ab dem Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, täglich von 8 bis 18 Uhr angeschaut werden. Zudem bestehen zusätzlich an den Sonntagen, 13. und 20. Oktober, die Möglichkeit. Eine Einladung ergeht zur Heiligen Messe am Donnerstag, 3. Oktober, um 18.30 Uhr in der Kapelle Stuben unter Mitwirkung des Staiger Dreigesang. Foto: Veranstalter