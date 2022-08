Erneute Auszeichnung für bewusste Kinderernährung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zehn Jahre nach ihrer ersten Auszeichnung im Landkreis Ravensburg überhaupt, erhielt das Evangelische Kinderhaus Lukas im Juli erneut das Zertifikat für Bewusste Kinderernährung (BeKi) vom Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz.

„Alles was man fürs Leben braucht, lernt man am Esstisch“, leitete Angelika Halder, Leitung des Kinderhauses Lukas, in die feierliche Veranstaltung ein. Gemeinsam mit dem Team des Kinderhauses, Eltern und Kindern, dem Ortsvorsteher Thomas Faigle sowie Martina Blattner, Fachbereichsleitung für Kindertageseinrichtungen, Heilpädagogik und Familienzentrum der Diakonie OAB feierte Sabine Weiland als Vertreterin des Landratsamtes diesen besonderen Anlass. „Ernährungsbildung ist ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bildung“, bestätigte sie und übergab die Urkunde mit Plakette. „Das BeKi-Zertifikat ist ein Qualitätsmerkmal für Kindertageseinrichtungen, welches die Bedeutung ausgewogener Ernährung auch nach außen sichtbar macht“, so Weiland weiter.

Ziel der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung“ sei es, engagierte Kindertageseinrichtungen zu begleiten, damit es noch mehr gesunde Kinder gibt, welche die Vielfalt der Lebensmittel kennen und schätzen lernen. Sie sollen Freude an vielseitigem Essen und Trinken entwickeln, und damit Selbstständigkeit im Umgang mit Lebensmitteln erlangen.

Im Rahmen der landesweiten Aktionstage bereiteten die Kinder mit den Fachkräften sowie einer verantwortlichen der BeKi-Referentin eigene Butter und Frischkäse als Kostprobe für alle Gäste der Veranstaltung vor.