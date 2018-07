Erneuerung der Kapuzinerstraße beginnt

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege in der Kapuzinerstraße beginnen am Montag, 30. Juli, im Abschnitt von der Kuppelnaustraße bis zur Schützenstraße. Aus diesem Grund muss die Straße in diesem Abschnitt für den Verkehr voll gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der fußläufige Zugang zu den Häusern wird gewährleistet. Zuerst erneuern die Technische Werke Schussental die Gas- und Wasserhauptleitungen. Die Arbeiten dauern bis Anfang September. Foto: Stadt Ravensburg