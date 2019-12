Erinnerungen im Sägemehl

Elmar Kretz hütet einen echten Schatz: „Sarrasanis Illustrierte“. Die Zeitung zum Besuch des Zirkus Sarrasani in Ravensburg ist schon leicht vergilbt und fast 100 Jahre alt. 1930 war das imposante Unternehmen in der Stadt zu Gast. Ein heute kaum vorstellbares Spektakel: „Ravensburg wurde überschwemmt mit fremden Menschen und Tieren“, erzählt der Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus, der sich sehr für Zirkusgeschichte interessiert, in einem Pressetext.

„Da stand ein Zelt mit 8000 Sitzplätzen auf dem städtischen Sportplatz in der Ziegelstraße. Die Sarrasanis hatten 400 Mitarbeiter und 400 Tiere dabei. Sie kamen mit Zügen und Wägen: 20 Elefanten, 40 Ballett-Mädels. Mit Mannschaftsküche, Schneiderei, Schlosserei, Sattlerei und Schmiede. Dazu Artisten und Künstler aus aller Herren Länder. Für Ravensburg muss das drei Tage ein absoluter Ausnahmezustand gewesen sein.“

Großunternehmen auf Rädern

Karten für die Vorstellungen habe es damals im Kaufhaus der Geschwister Knopf am Marktplatz. Seite zehn der mit vielen Fotos illustrierten Zirkuszeitung zeigt den Verwaltungsaufwand des Großunternehmens auf Rädern. Mit von der Partie: „Ein ständiger Stab erlesener Mitarbeiter aus Handels-, Presse-, Juristen- und Technikerkreisen, dem ein Personal von 30 Hilfsarbeitern und Sekretärinnen zur Seite steht.“

So ist das heute bei Elmar Kretz freilich nicht mehr, heißt es weiter. Seine Show sei für Ravensburg speziell konzipiert. Jedes Jahr kommen andere Künstler aus aller Welt ins Palastzelt vor der Oberschwabenhalle. „Zu Sarrasanis Zeiten war der Besuch eines Zirkus die einzige Unterhaltung für das Volk. Heute gibt’s jede Woche tolle Konzerte und Comedians auf Bühnen in der Region. Wir haben ein Überangebot. Zirkus ist nur noch ein Teil davon“, erklärt Elmar Kretz den Wandel. Alle Unternehmen müssen heute strenge Tierschutzregelungen und umfassende Auflagen erfüllen – von Hygienebestimmungen bis zum Arbeitsrecht.

Private Unterhaltungskanäle als Konkurrenz

Erschwerend hinzu kämen allgemein sinkende Besucherzahlen: „Private Unterhaltungskanäle wie Internet und Playstation sind eine starke Konkurrenz.“ 1960 hat das aufkommende Fernsehen zum ersten Einbruch beim Ticketverkauf geführt. Es folgte das große Zirkussterben. Heute gibt es nur noch drei große Unternehmen in Deutschland. Insgesamt bestreiten noch etwa 300 Familienzirkusse ihren Lebensunterhalt mit Vorstellungen in der Manege.

Der Ravensburger Weihnachtscircus gehöre zu den erfolgreichsten Produktionen der Bundesrepublik, heißt es. Allgemein gelte: Hochkarätiger Event-Zirkus in einer besonderen Zeit fasziniert die Menschen nach wie vor. Wie vor fast 100 Jahren bei Sarrasani strömen auch dieses Jahr wieder ab dem 22. Dezember Besucher aus der ganzen Region, dem Allgäu, Österreich und der Schweiz in die Stadt. „Wir haben Gäste aus einem Umkreis von über 100 Kilometern“, sagt Elmar Kretz, der über die Weihnachtszeit 28 Shows in 14 Tagen präsentiert.

„Zirkus ist meine Leidenschaft“

Sein Erfolgsrezept basiere auf Herzblut: „Zirkus ist meine Leidenschaft. Zirkus ist live und für alle Sinne. Alle Nummern sind handgemacht und passieren genau in dem Moment. Und sie können alle auch schief gehen. Das fasziniert mich. Schon immer.“ Mit fünf Jahren hat der Sohn einer Gastwirtschaft in Oberreute beschlossen: „Ich werde Zirkusdirektor.“ Seit zwölf Jahren ist er mit seiner eigenen Winterproduktion in Ravensburg zu Gast und jedes Jahr ein Stück gewachsen. Für die Auswahl des Programms ist er im Vorfeld viel auf internationalen Zirkusfestivals unterwegs, engagiert besonders sympathische Künstlerpersönlichkeiten und arbeitet das ganze Jahr über an seinen eigenen Nummern mit seinen 13 Showpferden. Seine Devise ist, traditionellen Zirkus mit modernen Elementen zu verbinden.

Das Konzept funktioniert – die Besucherzahlen steigen stetig, heißt es. Gleichzeitig investiert der Unternehmer in die Zukunft: Vor sechs Jahren machte er erste Versuche, das Zirkuszelt ohne Fossile Brennstoffe zu heizen. Heute wird ein großer Teil der Wärme mit Pellets hergestellt. Die Zirkuszeltwände haben eine Isolationsfunktion, Popcorn gibt es ab sofort nur noch in Pappbechern anstatt in Plastiktüten. „Ich mach mir schon Gedanken, wie alles weitergeht. Im Kleinen und im Großen.“

Ob’s der Zirkus in Ravensburg aus in Zukunft an Weihnachten zu Gast ist? „Das weiß ich nicht. Aber im Moment macht es mir extrem viel Spaß.“ So wie sicher damals auch seinen Kollegen vom Zirkus Sarrasani: Nach nur vier Tagen war der städtische Sportplatz damals wieder wie leergefegt. Alle Tiere und Menschen verschwunden. Alle Wägen, Handwerker und Helfer wieder auf dem Weg. Übrig geblieben ist damals nur ein Kreis aus Sägemehl. Und wunderschöne Erinnerungen.