Erfreulich: Zahl der Einschulungen steigt wieder

Es handelt sich noch um vorläufige Zahlen, diese sind jedoch erfreulich. Nach einem sukzessiven Rückgang in den vergangenen Jahren steigt die Zahl der Kinder, die auf städtischen Grundschulen in Ravensburg eingeschult werden, 2011/2012 erstmals wieder an: 333 Anmeldungen liegen dem Schulamt vor, das sind 32 mehr als im Vorjahr, immerhin fast zehn Prozent. Die Verteilung auf Standorte ist aber sehr unterschiedlich. So gibt es an der Grundschule Kuppelnau zwei Eingangsklassen mit 58 Kindern (plus vier), an der Außenstelle Sankt Christina eine Eingangsklasse mit 26 Kindern (plus 9). Auch die Neuwiesenschule legt mit 44 ABC-Schützen leicht zu (plus vier), ebenso Weissenau (plus zehn auf 56) und Oberzell (plus 9 auf 25) und die Außenstelle Taldorf (plus 2). Weniger Einschulungen verzeichnet hingegen die Weststadtschule (57, minus 6), die mit drei Eingangsklassen jedoch die Klassengröße überschaubar hält. Konstant bei 18 ABC-Schützen bleibt Schmalegg und bei 30 bleibt Obereschach. Zu den Privatschulen liegen der Stadtverwaltung noch keine Zahlen vor.