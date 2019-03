Erfolgsserie des FV Ravensburg II ist beendet

Die U23 des FV Ravensburg hat in der Fußball-Landesliga beim TSV Straßberg mit 0:3 verloren. Damit ist die kurze Erfolgsserie der Ravensburger von zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen gerissen.

Gerhard Grünhagel musste sein Team gehörig umkrempeln: Nur vier Spieler aus der Anfangsformation vom 2:1-Sieg gegen den SV Ochsenhausen waren wieder von Beginn an dabei. Reihenweise Ausfälle – in der Viererkette blieb mit der Formation Becker-Susac-Celik-Reger kein Stein auf dem anderen. Aus der ersten Mannschaft rückte Thomas Zimmermann ins Team, der tags zuvor in der Oberliga nicht zum Zug gekommen war. Weil Omar Jatta verletzt fehlte, begann Trainer Grünhagel mit René Zimmermann und Tim Lauenroth in der Spitze. Der Plan war, die Straßberger mit einem 4-4-2 unter Druck zu setzen. „Die Stürmer sollten Bälle halten und dann auf die schnellen Außen verteilen“, beschrieb Grünhagel die Spielidee und stellte zugleich nüchtern fest: „Das hat überhaupt nicht funktioniert – die Stürmer hatten in Halbzeit eins keine fünf Bälle.“

Früh kassierten die Ravensburger das 0:1: Nach einem langen Ball rückten vier Mann einem Gegenspieler zu Leibe – zentral war Kaan Altinsoy völlig frei. Fatal: Der FV II konnte sich über die gesamte Spielzeit hinweg keine echte Torchance erspielen. „Bis zum Strafraum lief der Ball gut“, meinte der Trainer. „Dann war Schluss, der letzte Pass ist einfach nicht gekommen.“

Grünhagel wechselte in der Pause doppelt: Mario Scheiter kam für René Zimmermann, Nico Maucher für Liam Becker. Das brachte aber keine entscheidende Besserung. Auch als Grünhagel nach einer Stunde Tom Öhler für Abeselom brachte und Chris Barth und Lauenroth auf außen stellte, änderte sich nichts. Konstant blieben auch die Fehler: In der 75. Minute kam FV-Torwart Kevin Kraus einen Tick zu spät, Tobias Seßler überköpfte ihn. Damit war die Partie entschieden. Straßberg legte kurz vor Schluss noch das dritte Tor nach: Vorbereitung über rechts, am Fünfmeterraum kam Christoph Müller mit dem Kopf an den Ball und traf unhaltbar für Kraus lang ins Eck.

Die Chance, den direkten Konkurrenten Straßberg zu überholen und das Punktepolster auf die Abstiegsränge zu vergrößern, haben die Ravensburger durch das 0:3 verpasst. „Von der Mentalität her waren uns die Straßberger überlegen“, musste Trainer Gerhard Grünhagel anerkennen. „In so einem Spiel gegen einen tief stehenden Gegner musst du die Zweikämpfe annehmen. Straßberg hat aber alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen.“