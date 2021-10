Erfolgreiches Mammutprogramm für drei Spieler des FV Ravensburg

Die U23 des FV Ravensburg hat den FV Bad Schussenried in der Fußball-Landesliga mit 2:0 besiegt. Schlüssel war das 1:0 durch Lukas Pfister, danach brachten die Ravensburger den Sieg souverän unter Dach und Fach. Für Pfister und seine Teamkollegen Tim Lauenroth und Jascha Fiesel war es ein Mammutprogramm: Mit dem Oberligateam am Mittwoch bei den Stuttgarter Kickers und am Samstag im badischen Linx – und dann am Sonntag in der Landesliga gegen den FV Bad Schussenried. Fußball total.

Die drei waren sich für die Landesliga aber keineswegs zu schade. Im Gegenteil: Alle waren maßgeblich am Sieg gegen Schussenried beteiligt. Als Fiesel den Ball in der 58. Minute aus dem Lauf überlegt von links zurück an die Strafraumkante passte, war Pfister mit einem herrlichen Abschluss zur Stelle, der unhaltbar für Torwart Marco Eckel neben dem linken Pfosten einschlug. Und in der 79. Minute war es der nimmermüde Lauenroth, der den Ball per Kopf auf den Torschützen zum 2:0, Jona Unglert verlängerte.

Der jüngste Spieler auf dem Platz stahl den anderen dabei ein wenig die Show: Unglert war gerade zehn Sekunden auf dem Platz, als er cool zur Vorentscheidung abschloss. Der 18-Jährige stürmt normalerweise für die U19 des FV. „Dort muss er sich gerade hinten anstellen, weil er im Sommer ein wenig zu viel im Urlaub war“, sagte Ravensburgs U23-Trainer Fabian Hummel mit einem Schmunzeln im Gesicht und sichtbarer Freude über sein glückliches Händchen beim Einwechseln. Unglert hatte kurz vor Schluss noch die große Chance zu einem zweiten Treffer, als er sich sehr gut gegen zwei Verteidiger durchsetzte, aber an Eckel scheiterte.

Bis zur Führung hatte der FV Bad Schussenried sehr gut mitgehalten. So gut, dass Hummel nach 20 Minuten taktische Änderungen vornahm und das Pressing weiter nach vorne schob. Echte Torchancen ließen beide Mannschaften kaum zu. Robin Hettel flog knapp an einer Fiesel-Flanke vorbei, ein Fiesel-Freistoß wurde von der Mauer abgelenkt und ein Kopfball von Tim Kibler ging nach einer Ecke neben das Tor. Das war die Ravensburger Ausbeute in Durchgang eins. Die größte Chance hatten die Gäste kurz nach der Pause: Felix Bonelli war nach einem Befreiungsschlag auf und davon, scheiterte aber an Torwart Daniel Geiselhart.

Mit dem 1:0 von Pfister war Schussenried geschlagen. Ravensburg leistete sich kaum mehr Ballverluste – und die Gäste konnten auch von der Bank nicht mehr in gleicher Qualität wie die Ravensburger nachlegen. „Das 1:0 war der Knackpunkt“, sagte Hummel. „Danach hat meine Mannschaft den Ball sehr gut laufen lassen. Wir mussten nicht alles nach vorne werfen, sondern konnten abwarten, bis sich Räume ergeben.“ Bad Schussenrieds Trainer Markus Stocker meinte: „Bis zum Rückstand hat meine Mannschaft taktisch sehr diszipliniert gespielt. Nach dem 0:1 war aber zu sehen, welche Qualität Ravensburg hat.“