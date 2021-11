Erfolgreiches Jahr bei der Tennis-Abteilung TSV Eschach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das abgelaufene Tennisjahr war in Eschach aus mehrerer Hinsicht ein erfolgreiches. Im Laufe des Jahres konnte die Tennisabteilung 70 neue Mitglieder begrüssen. „Corona hat uns offensichtlich nicht geschadet,“ freut sich Abteilungsleiterin Sonja Haug. „Zeitweise war Tennis eine der wenigen Sportarten, die Coronabedingt möglich waren“. Sportlich lief das Jahr so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Von 14 gemeldeten Mannschaften wurden 7 Meister und Aufsteiger. Abgestiegen ist niemand. Im Jugendbereich wurde die U 8, die U 10 und die gemischten U 15 Mannschaften Meister. „In der Altersklasse 7-10 Jahren gibt es zwischen Friedrichshafen und Biberach keine besseren Mannschaften“ freut sich Jugendleiter Jochen Bucher. „Unsere Vereinstrainer Filip Nadrchal und Petr Ceijka haben sehr gut mit den Kindern gearbeitet.“ Auch Bezirkstrainerin Micki Kochendörfer war bei der Sichtung in Eschach angetan. „In 20 Jahren Verbandsarbeit habe ich selten so viele talentierte Tenniskinder in einem Verein erlebt.“ Inzwischen sind die ersten Eschacher Kinder in den Bezirkskader berufen worden. Herausgestochen aus den vielen Erfolgen ist auch der Verbandsligaaufstieg der Herren30. „Die Mannschaft hat super trainiert und der Zusammenhalt war überragend“, benennt Kapitän Marco Busan eine der Eschacher Haupttugenden. Auch die Herren40, die in diesem Jahr erstmals an den Start gingen, konnten auf Anhieb die Meisterschaft erringen. Am letzten Septemberwochenende brachten dann die Herren1 und die Damen1 ihre Meisterschaften mit nach Hause. Wie üblich, wurden die Erfolge im Eschacher Sportheim ausgiebig gefeiert.