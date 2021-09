Erfolgreicher Testspielauftakt für den EV Ravensburg

Eishockey-Regionalligist EV Ravensburg hat das erste Vorbereitungsspiel gegen Pforzheim mit 3:2 für sich entschieden. Für EVR-Trainer Martin Valenti blieb vor allem die Erkenntnis, dass er sich sowohl auf seinen neuen Torhüter Matteo Calvi als auch auf die Spieler, die in der Vergangenheit noch nicht so sehr im Fokus standen, verlassen kann.

Das zeigte sich gleich beim 1:0 für den EVR in der 9. Minute. Marco Gutekunst verwandelte eine Vorlage von Philipp Heckenberger. Mit der knappen Führung gingen die Ravensburger auch die Pause. Zu verdanken war dies vor allem dem jungen Goalie Calvi, der aus Meran zum EVR gestoßen ist und den Erfolg über das ganze Spiel festhielt.

Torreiches Mitteldrittel

Torreich gestalteten beide Teams das Mitteldrittel. Zunächst erhöhte der EVR in der 23. Minute auf 2:0. Pablo Koidl traf in seinem ersten Spiel. Und es kam noch besser für den jungen Stürmer: In der 26. Minute schloss er eine Überzahlkombination zum 3:0 ab. Die Vorarbeit kam von Ludwig Valenti und von Paul Bohlmann, der ebenfalls von den Junioren zum Regionalligateam gestoßen ist. Pforzheim betrieb danach Ergebniskosmetik und stellte mit Treffern in der 33. und 38. Minute auf 2:3.

Unterdessen verloren die Junioren des EVR ein Testspiel beim Ligakonkurrenten in Landsberg mit 3:6.