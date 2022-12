Erfolgreicher Saisonstart der EiskunstläuferInnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Oktober sind die Läuferinnen des ESCR bei Eiskunstlaufwettbewerben im In- und Ausland erfolgreich am Start. Im bayerischen Ingolstadt belegte Viktoria Steinke den ersten Platz in der Kategorie Nachwuchs B U16. Beim Bodensee-Cup in Konstanz siegten Xenia Papst, Joelle-Sophie Braunagel und Mattis Böhm in ihren Klassen. Sophia Kinast holte in der Klasse Basic Novice B beim Neckar-Pokal in Schwenningen den Sieg nach Ravensburg.

In Feldkirch/Österreich wurde Alina Rudkovski Zweite in der Klasse Intermediate Novice Girls und Leana Matis Dritte bei den Advanced Novice. Die international erfolgreiche Julia Sauter konnte mit zwei zweiten Plätzen in Bukarest und Istanbul wertvolle Weltranglistenpunkte holen und liegt jetzt in den Top 50.

Am 10. Dezember fand der jährliche Nachwuchswettbewerb des Baden-Württembergischen Eislaufverbandes statt. Hier siegte Joelle-Sophie Braunagel mit einer wunderschönen Kür zur Musik des Nussknackers in der Kategorie Neulinge B, Viktoria Steinke und Xenia Papst holten jeweils 2. Plätze in ihren Klassen.

Alle Läufer und Läuferinnen freuen sich, am 17. Dezember beim Türme-Cup vor heimischer Kulisse in Ravensburg erneut ihr Können zu zeigen.