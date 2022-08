Erfolgreicher Abschluss an der Werkrealschule St. Konrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir gratulieren insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern ganz herzlich zu ihrem Abschluss an der Werkrealschule St. Konrad. 17 von ihnen beglückwünschen wir zum Hauptschulabschluss, 43 zum Werkrealschulabschluss.

Den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 legten erfolgreich ab: Severin Bulling, Giovanna Cifuni, Leon Döser, Simon Gregg, Stefano Heidbüchel, Cora Herrmann, Jannis Kaplan, Alexander Merz, Amelie Neubrand, Christoph Roth, Theresa Schelenz, Tim Schellhorn, Tom Schellhorn, Rebecca Schnez, Linn Staudacher, Patrick Stehle, Domenik Weber (Fachpreis Musik).

Neun Schülerinnen und Schüler gehen nun in eine duale Ausbildung, acht streben den mittleren Bildungsabschluss an einer zweijährigen Berufsfachschule an.

Allen Abschlussschülerinnen und -schülern sagt die Schulleitung noch einmal herzlichen Glückwunsch und wünscht alles Gute für den weiteren Werdegang und Gottes Segen!